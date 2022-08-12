https://tr.sputniknews.com/20220812/avustralyali-uzman-zelenskiy-el-kaidenin-yontemlerini-kullaniyor-1059826285.html
Avustralyalı uzman Anderson: Zelenskiy, El Kaide’nin yöntemlerini kullanıyor
Avustralyalı uzman Anderson: Zelenskiy, El Kaide’nin yöntemlerini kullanıyor
Avustralyalı uzman Anderson, Ukrayna ordusunun Zaporojya Nükleer Santraline saldırılarını terör örgütü El Kaide’nin yöntemlerine benzetti. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T01:26+0300
2022-08-12T01:26+0300
2022-08-12T01:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
nato
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Avustralyalı yazar, Anti Hegemonik Araştırmalar Merkezi Direktörü Tim Anderson, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Zaporojya Nükleer Santraline saldırı emri veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin El Kaide yöntemlerini kullandığını belirtti.Anderson, “Zelenskiy, NATO destekli kuvvetlerine, Rusya'yı suçlamak için, Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporojya Nükleer Santraline kamikaze insansız hava araçları ve toplarla saldırma emri verdi” ifadelerini kullandı.Avustralyalı uzman, El Kaide militanlarının Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla aynı yöntemlere başvurduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220630/zelenskiy-lugansk-ve-donetski-tanimaya-karar-veren-suriyeyle-iliskileri-kesmeye-karar-verdi-1058121504.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, nato
Avustralyalı uzman Anderson: Zelenskiy, El Kaide’nin yöntemlerini kullanıyor
01:26 12.08.2022 (güncellendi: 01:40 12.08.2022) Abone ol
Avustralyalı uzman Anderson, Ukrayna ordusunun Zaporojya Nükleer Santraline saldırılarını terör örgütü El Kaide’nin yöntemlerine benzetti.
Avustralyalı yazar, Anti Hegemonik Araştırmalar Merkezi Direktörü Tim Anderson, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Zaporojya Nükleer Santraline saldırı emri veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin El Kaide yöntemlerini kullandığını belirtti.
Anderson, “Zelenskiy, NATO destekli kuvvetlerine, Rusya'yı suçlamak için, Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporojya Nükleer Santraline kamikaze insansız hava araçları ve toplarla saldırma emri verdi” ifadelerini kullandı.
Avustralyalı uzman, El Kaide militanlarının Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla aynı yöntemlere başvurduğunu kaydetti.