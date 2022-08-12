https://tr.sputniknews.com/20220812/avustralyali-uzman-zelenskiy-el-kaidenin-yontemlerini-kullaniyor-1059826285.html

Avustralyalı uzman Anderson: Zelenskiy, El Kaide’nin yöntemlerini kullanıyor

Avustralyalı uzman Anderson: Zelenskiy, El Kaide’nin yöntemlerini kullanıyor

Avustralyalı uzman Anderson, Ukrayna ordusunun Zaporojya Nükleer Santraline saldırılarını terör örgütü El Kaide’nin yöntemlerine benzetti. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T01:26+0300

2022-08-12T01:26+0300

2022-08-12T01:40+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

nato

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Avustralyalı yazar, Anti Hegemonik Araştırmalar Merkezi Direktörü Tim Anderson, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Zaporojya Nükleer Santraline saldırı emri veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin El Kaide yöntemlerini kullandığını belirtti.Anderson, “Zelenskiy, NATO destekli kuvvetlerine, Rusya'yı suçlamak için, Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporojya Nükleer Santraline kamikaze insansız hava araçları ve toplarla saldırma emri verdi” ifadelerini kullandı.Avustralyalı uzman, El Kaide militanlarının Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla aynı yöntemlere başvurduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220630/zelenskiy-lugansk-ve-donetski-tanimaya-karar-veren-suriyeyle-iliskileri-kesmeye-karar-verdi-1058121504.html

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ukrayna, vladimir zelenskiy, nato