https://tr.sputniknews.com/20220812/ayiyi-sarhos-eden-aci-bala-dair-uzmandan-uyari-satisi-yasak-kalbi-durdurabilir-1059846635.html

Ayıyı sarhoş eden 'acı bal'a dair uzmandan uyarı: Satışı yasak, kalbi durdurabilir

Ayıyı sarhoş eden 'acı bal'a dair uzmandan uyarı: Satışı yasak, kalbi durdurabilir

Düzce'de önceki gün bir ayının baygınlık geçirmesine neden olan acı bal için uzmandan vatandaşlara uyarı geldi. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T15:11+0300

2022-08-12T15:11+0300

2022-08-12T15:11+0300

yaşam

türkiye

bal

deli bal

ayı

sarhoş

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Düzce’nin Yığılca ilçesinde orman gülü balı üretimi yapan vatandaşlar, kovanlarının yakınlarında baygın bir boz ayı görerek durumu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin veterinere götürdüğü ayının deli bal olarak bilinen orman gülü balından zehirlendiği tespit edildi. Ayı tedavisinin ardından ormana bırakıldı.Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman gülü balının satışının yasaklandığını, tüketecek olanların ise doktor kontrolünde tüketmeleri gerektiğini söyledi. Halk arasında acı bal veya deli bal olarak bilinen, orman gülü balı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kekeçoğlu, “Bu bal orman gülü bitkisinden nektar toplanarak yapılan bir bal. Halk arasında orman gülü balından yani deli baldan yerseniz bir şey yapmaz diye biliniyor. Hatta tansiyonu düşürücü etkisi olduğu için çok iyi gelir diye biliniyor. Bu bilgi kesinlikle yanlıştır. Çünkü orman gülünün çok yoğun olduğu alanlarda eğer arı orman gülü nektarından çok fazla yararlanırsa bu balın içinde grayanotoksin dediğimiz bir zehir var. Bu zehir bala çok miktarda geçebiliyor. Eğer zehir bala çok miktarda geçtiyse evet ayıda gördüğümüz belirtileri görebiliriz. Ayı vücut olarak iri olduğu için tolere etmiş durumda. Ama bunu bir insan yeseydi çok daha kötü durumlar görebilirdik” dedi.'Baygınlık, halüsinasyon durumu, kalp atışlarının yavaşlaması hatta durmasına kadar giden sonuçlar ortaya çıkıyor'Doç. Dr. Kekeçoğlu, balın kalp atışlarının durmasına neden olduğuna dikkat çekerek, “Aşırı derecede tansiyon düşürdüğü için kalp atışlarının durmasına kadar giden sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Böyle hastalara acil gittiklerinde kalp pili takmaya giden evrelerle karşılaşabiliyorlar. Bir kaşık yendiğinde bir şey yapmaz olayında bir açıklama getirmek istiyorum. Her arıcının ürettiği balda aynı miktarda grayanotoksin olmayabiliyor. Bir arıcının ürettiğinde 1 miligram varsa diğer arıcının ürettiğinde örnek vermek gerekirse 32-40 miligram grayanotoksin miktarı olabiliyor. Dolayısı ile bilinmediği için baldan bir kaşık yenildiğinde bir şey yapmaz yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Çünkü grayanotoksin miktarı çok olan baldan yendiğinde ayıda olduğu gibi baygınlık, halüsinasyon durumu, kalp atışlarının yavaşlaması hatta durmasına kadar giden sonuçlar ortaya çıkıyor” diye konuştu.Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, orman gülü balının satışının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklandığını ifade ederek, şöyle konuştu:'Faydaları var, ancak doktor kontrolünde kullanılmalı'Orman gülü balının bazı hastalıklarda kullanıldığını söyleyen Doç. Dr. Kekeçoğlu, “Ancak bu demek değildir ki orman gülü balını tamamen piyasadan silelim, hiç satılmasın. Orman gülü balının gerçekten iyi yönleri ve faydaları var. Özellikle astım hastaları, üst solunum yolu enfeksiyon hastaları başta olmak üzere hipertansiyon hastalarında kullanılabilir. Ancak tamamen doktor kontrolünde, testleri yapılmış, etiketli, medikal olarak satışa sunulan bir orman gülü balının tüketilmesi gerekiyor. Rastgele arıcılardan alıp tüketmenin doğru olmayacağını vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220811/kovanda-durdugu-gibi-durmuyor-aci-bali-fazla-kaciran-ayi-sarhos-oldu-1059784040.html

https://tr.sputniknews.com/20220812/bali-fazla-kaciran-ayinin-adi-balkiz-oldu-1059840949.html

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türkiye, bal, deli bal, ayı, sarhoş