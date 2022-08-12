https://tr.sputniknews.com/20220812/bakan-kurum-konut-ve-kira-fiyatlari-daha-da-hizli-bir-sekilde-dusecek--1059865299.html

Bakan Kurum: Konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek

Bakan Kurum: Konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu konut projesinin ardından konut ve kira fiyatlarının düşmeye... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T21:20+0300

2022-08-12T21:20+0300

2022-08-12T21:20+0300

ekonomi

murat kurum

kira

konut

düşüş

toki

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Bakan Murat Kurum, Yeşilvadi 3 katlı Köprülü kavşak projesinin temel atma törenine katıldı. Kurum’a, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin açıklanmasının ardından kira ve konut fiyatlarında düşüş yaşanacağını anlattı. Bakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvalarına; en uygun ödeme koşullarıyla, kira öder gibi sahip olacaklar. Şuna inanın. Bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı. İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak; konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek.Yüzlerce sektörü ilgilendiren bu konut kampanyasıyla; mobilyacısından camcısına, marketinden inşaat sektörüne, tüm esnaflarımız; 85 milyon kazanacak, Antep kazanacak. Söz verdiğimiz sürede şehirlerimize yeni konut ve ticari alanlarımızı kazandırıp, vatandaşlarımıza teslim ettik. Biz gece gündüz demeden aziz milletimiz için, devletimiz için, çocuklarımız için canla başla çalışıyoruz.”

https://tr.sputniknews.com/20220804/bakan-kurum-istanbul-emin-ellerde-degil-ehliyetin-yerini-liyakatsizlik-aldi-1059510940.html

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murat kurum, kira, konut, düşüş, toki