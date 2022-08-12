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https://tr.sputniknews.com/20220812/bakan-nebati-kuresel-olcekte-ekonomik-kosullarin-zorlastigi-haziranda-dahi-sanayi-uretimi-artti-1059855051.html
Bakan Nebati: Küresel ölçekte ekonomik koşulların zorlaştığı Haziran'da dahi sanayi üretimi arttı
Bakan Nebati: Küresel ölçekte ekonomik koşulların zorlaştığı Haziran'da dahi sanayi üretimi arttı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün beklentilerin üstüne çıkan sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi. Nebati, Türkiye'nin sanayi üretiminin Euro... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T17:10+0300
2022-08-12T17:10+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
ekonomi
sanayi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün beklentilerin üstüne çıkan sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi. Nebati, Türkiye'nin sanayi üretiminin Euro bölgesi, İngiltere ve Çin'den pozitif ayrıştığını söyledi.Sanayi üretiminin Türkiye'nin sanayi üretiminin 2020 yılı ikinci çeyreğindeki salgın kaynaklı daralmadan sonra, sekiz çeyrektir devam eden aralıksız büyüme eğilimini güçlü bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle;
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, sanayi

Bakan Nebati: Küresel ölçekte ekonomik koşulların zorlaştığı Haziran'da dahi sanayi üretimi arttı

17:10 12.08.2022
© Twitter/Nureddin NebatiNureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© Twitter/Nureddin Nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün beklentilerin üstüne çıkan sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi. Nebati, Türkiye'nin sanayi üretiminin Euro bölgesi, İngiltere ve Çin'den pozitif ayrıştığını söyledi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün beklentilerin üstüne çıkan sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi. Nebati, Türkiye'nin sanayi üretiminin Euro bölgesi, İngiltere ve Çin'den pozitif ayrıştığını söyledi.
Sanayi üretiminin Türkiye'nin sanayi üretiminin 2020 yılı ikinci çeyreğindeki salgın kaynaklı daralmadan sonra, sekiz çeyrektir devam eden aralıksız büyüme eğilimini güçlü bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.
sanayi -işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
Türkiye
Sanayi üretimi beklentileri aştı
10:31
Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle;
"Küresel ölçekte ekonomik koşulların zorlaştığı Haziran ayında dahi sanayi üretimimiz piyasa beklentisinin oldukça üzerinde bir gerçekleşmeyle, yıllık bazda yüzde 8,5 oranında artış kaydetmiştir. Böylece ikinci çeyrekte sanayi üretimi artışımız yüzde 9,4 olmuştur. Aynı dönemde yıllık sanayi üretiminde Avro Bölgesi ve İngiltere yüzde 2,4, Çin yüzde 3,9, ABD 4,16 artış gösterirken Almanya yüzde 0,5 oranında düşüş kaydetmiştir. Ülkemizin sanayi üretimi tüm bu ekonomilerden pozitif yönde ayrışmıştır. Mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimimiz 2020 yılı ikinci çeyreğindeki salgın kaynaklı daralmadan sonra, sekiz çeyrektir devam eden aralıksız büyüme eğilimini güçlü bir şekilde sürdürüyor. Ayrıca, sermaye malı üretiminde de devam eden kuvvetli görünüm, makine teçhizat yatırımları başta olmak üzere üretim potansiyelimizdeki artışa işaret ediyor. Ticaret ve hizmet sektörleri ciro endeksleri ve perakende satışlardaki olumlu görünüm, kuvvetli sanayi üretimi ile birlikte ikinci çeyreğe ilişkin güçlü büyüme beklentimizi daha da pekiştirdi. Ülkemizin kalkınmasını ve vatandaşlarımızın refahını önceleyen; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün verdiği gibi yarın da vermeye devam edecek."
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