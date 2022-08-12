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https://tr.sputniknews.com/20220812/bm-iaea-guvenlik-sorunlari-nedeniyle--zaporojya-nukleer-santralini-henuz-ziyaret-etmedi-1059825510.html
BM: IAEA, güvenlik sorunları nedeniyle Zaporojya Nükleer Santrali'ni henüz ziyaret etmedi
BM: IAEA, güvenlik sorunları nedeniyle Zaporojya Nükleer Santrali'ni henüz ziyaret etmedi
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) uzmanlarının başta güvenlik sorunu olmak üzere bir dizi başka sorun nedeniyle... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T00:47+0300
2022-08-12T00:51+0300
bm
stephane dujarric
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
dünya
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephan Dujarric düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) uzmanlarının başta güvenlik sorunu olmak üzere çözülmesi gereken bir dizi başka sorun nedeniyle Zaporojya Nükleer Santrali'ni henüz ziyaret etmediğini söyledi.Dujarric, Zaporojya Nükleer Santrali ziyaretinin karmaşık bir konu olduğunu ve zaman aldığını belirterek "Bu son derece ciddi bir mesele. Şeytan ayrıntıda gizli" dedi.Güvenlik sorunu başta olmak üzere çözülmesini bekledikleri bir dizi başka sorun olduğuna vurgu yapan Dujarric, “Cephe hatlarının genellikle bulanık olduğu bir çatışma bölgesine uluslararası uzmanlardan oluşan bir misyon düzenliyorsunuz. Dolayısıyla burada bir güvenlik sorunu ve çözülmesi gereken bir dizi başka sorun var. Bu yüzden zaman alıyor” ifadelerini kullandı.
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bm, stephane dujarric, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

BM: IAEA, güvenlik sorunları nedeniyle Zaporojya Nükleer Santrali'ni henüz ziyaret etmedi

00:47 12.08.2022 (güncellendi: 00:51 12.08.2022)
© AP Photo / Bebeto MatthewsBirleşmiş Milletler - BM
Birleşmiş Milletler - BM - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Bebeto Matthews
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) uzmanlarının başta güvenlik sorunu olmak üzere bir dizi başka sorun nedeniyle Zaporojya Nükleer Santralini henüz ziyaret etmediğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephan Dujarric düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) uzmanlarının başta güvenlik sorunu olmak üzere çözülmesi gereken bir dizi başka sorun nedeniyle Zaporojya Nükleer Santrali'ni henüz ziyaret etmediğini söyledi.
Dujarric, Zaporojya Nükleer Santrali ziyaretinin karmaşık bir konu olduğunu ve zaman aldığını belirterek "Bu son derece ciddi bir mesele. Şeytan ayrıntıda gizli" dedi.
Güvenlik sorunu başta olmak üzere çözülmesini bekledikleri bir dizi başka sorun olduğuna vurgu yapan Dujarric, “Cephe hatlarının genellikle bulanık olduğu bir çatışma bölgesine uluslararası uzmanlardan oluşan bir misyon düzenliyorsunuz. Dolayısıyla burada bir güvenlik sorunu ve çözülmesi gereken bir dizi başka sorun var. Bu yüzden zaman alıyor” ifadelerini kullandı.
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