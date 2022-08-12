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https://tr.sputniknews.com/20220812/bulgarlarin-turkiyeye-giriste-pasaport-zorunlulugu-kaldirildi-edirnede-adim-atacak-yer-kalmadi-1059856237.html
Bulgarların Türkiye'ye girişte pasaport zorunluluğu kaldırıldı, Edirne'de adım atacak yer kalmadı
Bulgarların Türkiye'ye girişte pasaport zorunluluğu kaldırıldı, Edirne'de adım atacak yer kalmadı
Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte Bulgarlar, akın ettikleri Edirne Ulus pazarında adım... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T18:07+0300
2022-08-12T18:12+0300
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bulgaristan
edirne
alışveriş
turist
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Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, artık daha fazla Edirne'ye gelmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde kente akın Bulgarlar, soluğu Ulus Pazarı'nda aldı. Giyimden züccaciyeye tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti. Bulgarların alışveriş cenneti haline gelen Edirne'de, esnafın işleri yoğunlaştı. Müşterilerinin yüzde 90'ını Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu anlatan esnaf, alışveriş turizminin devam etmesini istiyor. Kimlik ile girişlerin esnafa can suyu olduğunu vurgulayan Mehmet Yıldırım, “Alışverişler çok güzel oluyor. İyi ki böyle bir şey çıkarttılar, her şey çok güzel çok memnunuz. Daha çok gelmeye başladılar. Kalabalık var inşallah daha çok gelmeye devam eder. Giyimden, gıdaya her şeyi alıyorlar” şeklinde konuştu.İhtiyacı olan her şeyi Edirne’den almak için Bulgaristan’dan gelen Ceylan Nail “Cuma günleri sık sık Edirne’ye geliyoruz alışveriş yapmak için. Kimlik ile gelip gidebiliyoruz. Daha iyi ve kolay oldu böyle” dedi. Bulgaristan’dan 17 kişi geldiklerini ve kimlik ile giriş yaptıklarını söyleyen Nasuf Nail, çok kolaylık olduğunu söyledi. Kimlik ile Türkiye’ye girişlerin çok kolay ve güzel olduğunu belirten Sümeyye Bayram, gıdadan, tekstile her şeyi Edirne’den aldıklarını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220811/esnaflar-edirneye-akin-etti-is-yeri-kiralari-15-binden-50-bin-liraya-yukseldi-1059792335.html
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bulgaristan, edirne, alışveriş, turist

Bulgarların Türkiye'ye girişte pasaport zorunluluğu kaldırıldı, Edirne'de adım atacak yer kalmadı

18:07 12.08.2022 (güncellendi: 18:12 12.08.2022)
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI - MEHMET BASMACI - ŞENER URFA-AW688568Edirne'de Bulgar turistler
Edirne'de Bulgar turistler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI - MEHMET BASMACI - ŞENER URFA-AW688568
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Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte Bulgarlar, akın ettikleri Edirne Ulus pazarında adım atacak yer bırakmadı.
Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, artık daha fazla Edirne'ye gelmeye başladı.


© İHA / HÜSEYİN ÇANLI - MEHMET BASMACI - ŞENER URFA-AW688568Edirne'de Bulgar turistler
Edirne'de Bulgar turistler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
Edirne'de Bulgar turistler
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI - MEHMET BASMACI - ŞENER URFA-AW688568
Sabahın erken saatlerinde kente akın Bulgarlar, soluğu Ulus Pazarı'nda aldı. Giyimden züccaciyeye tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti.


Bulgarların alışveriş cenneti haline gelen Edirne'de, esnafın işleri yoğunlaştı. Müşterilerinin yüzde 90'ını Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu anlatan esnaf, alışveriş turizminin devam etmesini istiyor. Kimlik ile girişlerin esnafa can suyu olduğunu vurgulayan Mehmet Yıldırım, “Alışverişler çok güzel oluyor. İyi ki böyle bir şey çıkarttılar, her şey çok güzel çok memnunuz. Daha çok gelmeye başladılar. Kalabalık var inşallah daha çok gelmeye devam eder. Giyimden, gıdaya her şeyi alıyorlar” şeklinde konuştu.

İhtiyacı olan her şeyi Edirne’den almak için Bulgaristan’dan gelen Ceylan Nail “Cuma günleri sık sık Edirne’ye geliyoruz alışveriş yapmak için. Kimlik ile gelip gidebiliyoruz. Daha iyi ve kolay oldu böyle” dedi.

Bulgaristan’dan 17 kişi geldiklerini ve kimlik ile giriş yaptıklarını söyleyen Nasuf Nail, çok kolaylık olduğunu söyledi. Kimlik ile Türkiye’ye girişlerin çok kolay ve güzel olduğunu belirten Sümeyye Bayram, gıdadan, tekstile her şeyi Edirne’den aldıklarını ifade etti.

Bulgar turistler Edirne'de - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
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