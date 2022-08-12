Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220812/canli--norvec-ukrayna-ordusunu-egitmek-icin-ingiltereye-egitmen-gonderecek-1059833585.html
CANLI | Norveç, Ukrayna ordusunu eğitmek için İngiltere'ye eğitmen gönderecek
CANLI | Norveç, Ukrayna ordusunu eğitmek için İngiltere'ye eğitmen gönderecek
Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arrild Gram, Ukrayna silahlı kuvvetlerine yönelik eğitim programına katılmak üzere İngiltere'ye eğitmen göndereceklerini duyurdu. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T09:32+0300
2022-08-12T09:32+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
donetsk
lugansk
donbass
avrupa birliği
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054166677_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d43227b1111b538e75ba27821006f061.jpg
rusya
ukrayna
donetsk
lugansk
donbass
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054166677_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_e9b8b6a5cb68a698c50c2df83b93fc0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, askeri operasyon, donetsk, lugansk, donbass, avrupa birliği, doğalgaz, новый онлайн для белой редактуры
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye

CANLI | Norveç, Ukrayna ordusunu eğitmek için İngiltere'ye eğitmen gönderecek

09:32 12.08.2022
Abone olTelegram
Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arrild Gram, Ukrayna silahlı kuvvetlerine yönelik eğitim programına katılmak üzere İngiltere'ye eğitmen göndereceklerini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Danimarka Savunma Bakanı Morten Bedskov, Danimarka'da düzenlenen Ukraynaya destek konferansı katılımcılarının Kiev’in askeri ihtiyaçları için toplamda 1.5 milyar avrodan fazla kaynak ayırma sözü verdiklerini belirtti.
Kırım lideri Sergey Aksenov, Kırımlı çiftçilerin erken tahıl mahsullerinin hasadını tamamlayarak 2.1 milyon tonun üzerinde tahıl harmanladıklarını, bunun geçen yıla kıyasla yaklaşık 1.5 kat daha fazla olduğunu belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı nedeniyle tüm Rus vatandaşlarına Avrupa Birliği (AB) ülkelerine turist vizesi verilmesi yasağı getirilmesine karşı çıktı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
09:31 12.08.2022
Norveç, Ukrayna ordusunu eğitmek için İngiltere'ye eğitmen gönderecek
Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arrild Gram, Ukrayna silahlı kuvvetlerine yönelik eğitim programına katılmak üzere İngiltere'ye eğitmen göndereceklerini duyurdu.
Dün Kopenhag-Ukrayna-2022 bağış konferansında konuşan Gram, "Norveç, İngilizlerin Ukrayna ordusunu eğitme girişimine olumlu bakıyor. Diğer birçok ülke gibi biz de bu programa katılacağız ve kendi eğitmenlerimizi göndereceğiz" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала