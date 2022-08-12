CANLI | Norveç, Ukrayna ordusunu eğitmek için İngiltere'ye eğitmen gönderecek

Norveç, Ukrayna ordusunu eğitmek için İngiltere'ye eğitmen gönderecek

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arrild Gram, Ukrayna silahlı kuvvetlerine yönelik eğitim programına katılmak üzere İngiltere'ye eğitmen göndereceklerini duyurdu.

Dün Kopenhag-Ukrayna-2022 bağış konferansında konuşan Gram, "Norveç, İngilizlerin Ukrayna ordusunu eğitme girişimine olumlu bakıyor. Diğer birçok ülke gibi biz de bu programa katılacağız ve kendi eğitmenlerimizi göndereceğiz" dedi.