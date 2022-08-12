CANLI | Norveç, Ukrayna ordusunu eğitmek için İngiltere'ye eğitmen gönderecek

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arrild Gram, Ukrayna silahlı kuvvetlerine yönelik eğitim programına katılmak üzere İngiltere'ye eğitmen göndereceklerini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Danimarka Savunma Bakanı Morten Bedskov, Danimarka'da düzenlenen Ukraynaya destek konferansı katılımcılarının Kiev’in askeri ihtiyaçları için toplamda 1.5 milyar avrodan fazla kaynak ayırma sözü verdiklerini belirtti.
Kırım lideri Sergey Aksenov, Kırımlı çiftçilerin erken tahıl mahsullerinin hasadını tamamlayarak 2.1 milyon tonun üzerinde tahıl harmanladıklarını, bunun geçen yıla kıyasla yaklaşık 1.5 kat daha fazla olduğunu belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı nedeniyle tüm Rus vatandaşlarına Avrupa Birliği (AB) ülkelerine turist vizesi verilmesi yasağı getirilmesine karşı çıktı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:31 12.08.2022
Norveç, Ukrayna ordusunu eğitmek için İngiltere'ye eğitmen gönderecek
Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arrild Gram, Ukrayna silahlı kuvvetlerine yönelik eğitim programına katılmak üzere İngiltere'ye eğitmen göndereceklerini duyurdu.
Dün Kopenhag-Ukrayna-2022 bağış konferansında konuşan Gram, "Norveç, İngilizlerin Ukrayna ordusunu eğitme girişimine olumlu bakıyor. Diğer birçok ülke gibi biz de bu programa katılacağız ve kendi eğitmenlerimizi göndereceğiz" dedi.