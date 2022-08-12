https://tr.sputniknews.com/20220812/chp-nigde-milletvekili-gurer-ciftci-iktidardan-soguyor-1059844267.html

CHP Niğde Milletvekili Gürer: Çiftçi, iktidardan soğuyor

CHP Niğde Milletvekili Gürer: Çiftçi, iktidardan soğuyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Köyler ya da diğer alanlarda bu kadar tepki gösterilerek bir karşı duruş, hiçbir dönem olmadı” dedi. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T14:01+0300

2022-08-12T14:01+0300

2022-08-12T14:01+0300

politika

tarım

chp

ömer fethi gürer

ismet özçelik

tarım kredi kooperatifleri

seçim

çiftçi

besicilik

tarım politikaları

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11.08.2022 Ankara Farki Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuk olarak katıldı. Gürer programda, sahada yaptığı gözlemleri aktardı, Türkiye’de tarımın sorunları ve seçmen üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Çiftçi zorda, öfkesi büyüyor’Sahada yaptığı gözlemlere dayanarak, çiftçinin ekonomik zorluk yaşadığını, iktidara karşı bir duruşun olduğunu ve CHP’ye bakışın değiştiğini iddia eden Gürer, “Türkiye’de kırsalda küçük aile tip işletmeler dediğimiz işletmelerin sıkıntısı büyük. Çünkü tarımı büyük ölçekli yapanlar bir yönlü çözüm üretebiliyor. Örneğin krediyi kullanma kolaylıkları oluyor, arazinin büyüklüğüne göre getirisi farklı oluyor. Oysa Türkiye’nin yüzde 60-70’ini içine alan, küçük aile tipi işletme dediğimiz işletmeler var. Bunların zorlandığı bir süreç yaşanıyor. Türkiye’de büyük kredi alan ya da yandaş tabir edilenler dışında hiç kimsenin mutlu olduğunu söyleyen çıkmaz. Mazotun fiyatı geçen yıla göre 4 kat artmış, çiftçi nasıl mutlu olsun. Bu noktada CHP’ye oy vereceğim diyen ciddi anlamda bir kesim var. CHP’ye bakış mantığı düne göre farklılaşmış durumda. Söylenen sözlerden öte, söylediklerini somutlaştırdığı için de bir beklenti var; mazottaki ÖTV’nin, KDV’nin kaldırılması, faizlerin silinmesi, 1 yıl önceden ürün deseninin belirlenip çiftçi zarar ederse bu zararının karşılanacağının taahhüt edilmesi gibi desteklerin ciddi alan karşılığı var” dedi.‘Seçim sonucunu kadınlar belirleyecek’Özellikle kadınların tepkisinde büyük bir değişim yaşandığını söyleyen Gürer, seçim sonucunda kadınların büyük pay sahibi olacağını söyledi. Gürer, şunları söyledi:‘Eskiden mezbahalarda kan akardı, şimdi süt akıyor’Hayvan sayısının azaldığını ve gebe ineklerin kesime gittiğini söyleyen Gürer, bunun sonucunun ‘ithal hayvan almaya’ gideceğini ifade etti. Gürer, şunları kaydetti:‘Tarımı siyaset üstü ele almak lazım’Gıda erişilebilirliğinin önemli bir sorun olduğunun altını çizen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımın siyaset alanı olmadığını bildirdi. Gürer, şu ifadeleri kullandı:‘Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirim yapmak sorunu çözmez’Pazarcı esnafının nakliye maliyetlerinden dolayı zor durumda olduğunu ifade eden Gürer, “Bir kere pazarcı esnafı isyan ediyor. ‘Nakliye dolayısıyla geçen yıl ürüne 1 TL binen yük bu yıl 6 TL biniyor’ diyorlar. ‘Büyük şehirlere gelen ürünü nakliyetinin fiyatına satsam yine para kazanamıyorum’ diyorlar. Nakliye olayı çok önemli bir biçimde arttı. Örneğin; karpuz tarlada kalmış. Karpuzun dilimi Ankara’da 14 TL. Şimdi dilimi 14 TL olan ürün tarlada… Bunu birilerinin görmesi lazım. Birilerinin buna müdahil olması lazım. Tarlada kalan ürünü alacak bir mekanizma geliştirip, nakliyeyi de dikkate alıp ürünün kentlere ulaşımını sağlayıp tüketim açısından fiyatları bu şekilde dengelemek lazım. Ama öyle yapmıyorlar. Sürekli tehdit dili ile; markete tehdit, üreticiye tehdit… Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim yapmak Türkiye’nin sorununu çözmez” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220812/tarim-kredi-marketlerindeki-30un-uzerinde-temel-tuketim-urununde-indirime-gidiyor-1059841205.html

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tarım, chp, ömer fethi gürer, ismet özçelik, tarım kredi kooperatifleri, seçim, çiftçi, besicilik, tarım politikaları, ekonomi