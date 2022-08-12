https://tr.sputniknews.com/20220812/chp-nigde-milletvekili-gurer-ciftci-iktidardan-soguyor-1059844267.html
CHP Niğde Milletvekili Gürer: Çiftçi, iktidardan soğuyor
CHP Niğde Milletvekili Gürer: Çiftçi, iktidardan soğuyor
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Köyler ya da diğer alanlarda bu kadar tepki gösterilerek bir karşı duruş, hiçbir dönem olmadı” dedi. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T14:01+0300
2022-08-12T14:01+0300
2022-08-12T14:01+0300
politika
tarım
chp
ömer fethi gürer
ismet özçelik
tarım kredi kooperatifleri
seçim
çiftçi
besicilik
tarım politikaları
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11.08.2022 Ankara Farki
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuk olarak katıldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuk olarak katıldı. Gürer programda, sahada yaptığı gözlemleri aktardı, Türkiye’de tarımın sorunları ve seçmen üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Çiftçi zorda, öfkesi büyüyor’Sahada yaptığı gözlemlere dayanarak, çiftçinin ekonomik zorluk yaşadığını, iktidara karşı bir duruşun olduğunu ve CHP’ye bakışın değiştiğini iddia eden Gürer, “Türkiye’de kırsalda küçük aile tip işletmeler dediğimiz işletmelerin sıkıntısı büyük. Çünkü tarımı büyük ölçekli yapanlar bir yönlü çözüm üretebiliyor. Örneğin krediyi kullanma kolaylıkları oluyor, arazinin büyüklüğüne göre getirisi farklı oluyor. Oysa Türkiye’nin yüzde 60-70’ini içine alan, küçük aile tipi işletme dediğimiz işletmeler var. Bunların zorlandığı bir süreç yaşanıyor. Türkiye’de büyük kredi alan ya da yandaş tabir edilenler dışında hiç kimsenin mutlu olduğunu söyleyen çıkmaz. Mazotun fiyatı geçen yıla göre 4 kat artmış, çiftçi nasıl mutlu olsun. Bu noktada CHP’ye oy vereceğim diyen ciddi anlamda bir kesim var. CHP’ye bakış mantığı düne göre farklılaşmış durumda. Söylenen sözlerden öte, söylediklerini somutlaştırdığı için de bir beklenti var; mazottaki ÖTV’nin, KDV’nin kaldırılması, faizlerin silinmesi, 1 yıl önceden ürün deseninin belirlenip çiftçi zarar ederse bu zararının karşılanacağının taahhüt edilmesi gibi desteklerin ciddi alan karşılığı var” dedi.‘Seçim sonucunu kadınlar belirleyecek’Özellikle kadınların tepkisinde büyük bir değişim yaşandığını söyleyen Gürer, seçim sonucunda kadınların büyük pay sahibi olacağını söyledi. Gürer, şunları söyledi:‘Eskiden mezbahalarda kan akardı, şimdi süt akıyor’Hayvan sayısının azaldığını ve gebe ineklerin kesime gittiğini söyleyen Gürer, bunun sonucunun ‘ithal hayvan almaya’ gideceğini ifade etti. Gürer, şunları kaydetti:‘Tarımı siyaset üstü ele almak lazım’Gıda erişilebilirliğinin önemli bir sorun olduğunun altını çizen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımın siyaset alanı olmadığını bildirdi. Gürer, şu ifadeleri kullandı:‘Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirim yapmak sorunu çözmez’Pazarcı esnafının nakliye maliyetlerinden dolayı zor durumda olduğunu ifade eden Gürer, “Bir kere pazarcı esnafı isyan ediyor. ‘Nakliye dolayısıyla geçen yıl ürüne 1 TL binen yük bu yıl 6 TL biniyor’ diyorlar. ‘Büyük şehirlere gelen ürünü nakliyetinin fiyatına satsam yine para kazanamıyorum’ diyorlar. Nakliye olayı çok önemli bir biçimde arttı. Örneğin; karpuz tarlada kalmış. Karpuzun dilimi Ankara’da 14 TL. Şimdi dilimi 14 TL olan ürün tarlada… Bunu birilerinin görmesi lazım. Birilerinin buna müdahil olması lazım. Tarlada kalan ürünü alacak bir mekanizma geliştirip, nakliyeyi de dikkate alıp ürünün kentlere ulaşımını sağlayıp tüketim açısından fiyatları bu şekilde dengelemek lazım. Ama öyle yapmıyorlar. Sürekli tehdit dili ile; markete tehdit, üreticiye tehdit… Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim yapmak Türkiye’nin sorununu çözmez” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220812/tarim-kredi-marketlerindeki-30un-uzerinde-temel-tuketim-urununde-indirime-gidiyor-1059841205.html
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tarım, chp, ömer fethi gürer, ismet özçelik, tarım kredi kooperatifleri, seçim, çiftçi, besicilik, tarım politikaları, ekonomi
CHP Niğde Milletvekili Gürer: Çiftçi, iktidardan soğuyor
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Köyler ya da diğer alanlarda bu kadar tepki gösterilerek bir karşı duruş, hiçbir dönem olmadı” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuk olarak katıldı. Gürer programda, sahada yaptığı gözlemleri aktardı, Türkiye’de tarımın sorunları ve seçmen üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
‘Çiftçi zorda, öfkesi büyüyor’
Sahada yaptığı gözlemlere dayanarak, çiftçinin ekonomik zorluk yaşadığını, iktidara karşı bir duruşun olduğunu ve CHP’ye bakışın değiştiğini iddia eden Gürer, “Türkiye’de kırsalda küçük aile tip işletmeler dediğimiz işletmelerin sıkıntısı büyük. Çünkü tarımı büyük ölçekli yapanlar bir yönlü çözüm üretebiliyor. Örneğin krediyi kullanma kolaylıkları oluyor, arazinin büyüklüğüne göre getirisi farklı oluyor. Oysa Türkiye’nin yüzde 60-70’ini içine alan, küçük aile tipi işletme dediğimiz işletmeler var. Bunların zorlandığı bir süreç yaşanıyor. Türkiye’de büyük kredi alan ya da yandaş tabir edilenler dışında hiç kimsenin mutlu olduğunu söyleyen çıkmaz. Mazotun fiyatı geçen yıla göre 4 kat artmış, çiftçi nasıl mutlu olsun. Bu noktada CHP’ye oy vereceğim diyen ciddi anlamda bir kesim var. CHP’ye bakış mantığı düne göre farklılaşmış durumda. Söylenen sözlerden öte, söylediklerini somutlaştırdığı için de bir beklenti var; mazottaki ÖTV’nin, KDV’nin kaldırılması, faizlerin silinmesi, 1 yıl önceden ürün deseninin belirlenip çiftçi zarar ederse bu zararının karşılanacağının taahhüt edilmesi gibi desteklerin ciddi alan karşılığı var” dedi.
‘Seçim sonucunu kadınlar belirleyecek’
Özellikle kadınların tepkisinde büyük bir değişim yaşandığını söyleyen Gürer, seçim sonucunda kadınların büyük pay sahibi olacağını söyledi. Gürer, şunları söyledi:
“Özellikle kadınların tepkisinde çok değişim var. Benim gittiğim köylerde, pazar yerlerinde bizimle sohbet etmek istemeyen, 5 yıl önce pazarda selam verdiğimde yanımdan geçip giden kadın, şimdi ‘Bunlardan bizi kurtar’ diye benim yakama yapışıyor. Yani bu kadar fazla bir tepki var. Hem de burası küçük ilçe pazarları. Yani buralarda öyle çok tepki vermezlerdi ama artık veriyorlar. Pazarda kadının tepkisi yüksek. Çünkü evde yemeği kadın yapıyor, yemeği yapan kadında çocuğuna istediğini alamamanın verdiği bir eziklik var. Kadın parası olmadığı için çocuğuna 1 kilo portakal alamıyor, çocuğunun kumbarası ile çocuğuna portakal almaya geliyor. Raflardaki fiyat artışı plansızlıktan, öngörüsüzlükten ve bu konuyu ciddi anlamda hala ele almamalarından kaynaklanıyor.”
‘Eskiden mezbahalarda kan akardı, şimdi süt akıyor’
Hayvan sayısının azaldığını ve gebe ineklerin kesime gittiğini söyleyen Gürer, bunun sonucunun ‘ithal hayvan almaya’ gideceğini ifade etti. Gürer, şunları kaydetti:
“Hayvan sayısı azaldı. Gebe ve süt inekleri kesime gitti. Bir inek 5 kez doğum yapar. Siz onu keserseniz aynı zamanda 5 tane buzağının da doğmasının önünü kesersiniz, hayvan açığını oluşturursunuz. Doğumuna 1 ay-15 gün kalmış, anne karnından canlı çıkan buzağıların videoları var bende. Mezbahanede kesiliyor, karnından canlı yavru çıkıyor. Ama bir süre sonra ölüyor tabii. Ben çiftçiyi aradım ve ‘Vicdanınız nasıl kabul ediyor?’ dedim, ‘20 tane hayvanım var, 20 tanesi de gebe, onlara yem verebilmem ve onların doğumunu sağlayabilmem için 1 tanesini feda edecektim. Yoksa onlar hem yavru yapamayacak hem o hayvanlar da bu hale düşecek’ dedi. Alana gittiğiniz zaman gördüğünüz olaylar vahim. Bunu bana anlatan besici arkadaşımız; ‘Eskiden mezbahanelerde kan akardı, şimdi süt akıyor’ diyor. Kurban bayramında damızlık koyunların satışa getirildiğini gördüm ve videosunu da çekip paylaşmıştım, orada da sorun büyük. Mera alanları da ortadan kalktı. Siz hayvanı yayıma götüremezseniz, onun yerine sürekli kapalı alanda beslerseniz, sürekli de yem vermek durumunda olduğunuz için yemlerin fiyatları da arttıkça o zaman o hayvana bakma koşulları ortadan kalkıyor. Besici eskiden 1 litre süt sattığında 1,5 kilo yem alabiliyordu. Şimdi 1 litre süt sattığında 1 kilo yem alamıyor. Onun için de sürdürülebilirliği zorlaştıkça kesime gidiyor. Bunun ileriki aşaması nedir? İthal hayvan, ithal et getirmektir. Orada da biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde getirilen etlerin bir kısmı bozuk çıktı. Ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilmez hale geldik bu noktada. Bütünüyle bu alanların ciddi anlamda onarılıp yalnızca kamuoyu oluşturmak, algı yaratmak, yokmuş göstermek değil de bu gerçeği kabul edip çözümüne yönelmek lazım.”
‘Tarımı siyaset üstü ele almak lazım’
Gıda erişilebilirliğinin önemli bir sorun olduğunun altını çizen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımın siyaset alanı olmadığını bildirdi. Gürer, şu ifadeleri kullandı:
“Tarım siyaset alanı da değil, tarımın siyaseti olmaz. Siyaset üstü ele almak lazım. Çünkü gıda erişilebilirliği önemli bir sorun. Şu an Türkiye’de gıdaya erişimde sorun yok gibi görünüyor, ama alım gücü daralan vatandaş raftaki ürünü alamıyorsa orada da bir sıkıntı vardır. Yani ürün rafta var, ama gidip paramla alamıyorum. O da dolaylı açlık gibi bir şey. Çünkü et, süt alamazsan, ondan mamul ürünleri alamazsan, o zaman protein sağlayamazsan, çocuğun gelişimi, ailenin tüketimi ile oluşacak yapı sıkıntıya girer. Bütünüyle biz şunu söylüyoruz; Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle havası, suyu, güneşi, çiftçisi, üreteni, besicisi ile sorunları aşabilecek dolulukta insanların olduğu bir ülke ve bu ülkede GAP diye bir proje var. Bu proje bitirilmiş olsa Türkiye’nin önemli ölçüde sulama suyuyla birlikte yaklaşık 1,5 milyar hektar civarında bir sulu tarım alanı ortaya çıkacak.“
‘Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirim yapmak sorunu çözmez’
Pazarcı esnafının nakliye maliyetlerinden dolayı zor durumda olduğunu ifade eden Gürer, “Bir kere pazarcı esnafı isyan ediyor. ‘Nakliye dolayısıyla geçen yıl ürüne 1 TL binen yük bu yıl 6 TL biniyor’ diyorlar. ‘Büyük şehirlere gelen ürünü nakliyetinin fiyatına satsam yine para kazanamıyorum’ diyorlar. Nakliye olayı çok önemli bir biçimde arttı. Örneğin; karpuz tarlada kalmış. Karpuzun dilimi Ankara’da 14 TL. Şimdi dilimi 14 TL olan ürün tarlada… Bunu birilerinin görmesi lazım. Birilerinin buna müdahil olması lazım. Tarlada kalan ürünü alacak bir mekanizma geliştirip, nakliyeyi de dikkate alıp ürünün kentlere ulaşımını sağlayıp tüketim açısından fiyatları bu şekilde dengelemek lazım. Ama öyle yapmıyorlar. Sürekli tehdit dili ile; markete tehdit, üreticiye tehdit… Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim yapmak Türkiye’nin sorununu çözmez” dedi.