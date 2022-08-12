https://tr.sputniknews.com/20220812/cin-devlet-sirketleri-new-york-borsasindan-cekiliyor-1059861198.html

Çin devlet şirketleri, New York Borsası'ndan çekiliyor

Çin devlet şirketleri, New York Borsası'ndan çekiliyor

Çin'de devlete ait 5 şirket, New York Borsası'nda işlem gören hisselerini çekeceğini açıkladı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T20:21+0300

2022-08-12T20:21+0300

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ekonomi

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new york borsasi

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South China Morning Post'un haberine göre, China Life, PetroChina, Sinopec, Chalco ve Sinopec Şanghay Petrokimya Şirketi, Hong Kong Borsası'na yaptıkları bildirimlerde Amerikan borsasındaki hisse işlemlerine son vereceklerini duyurdu.Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonundan (CSRC) yapılan açıklamada, şirketlerin ABD'nin düzenlemelerine uyduğunu, bir denetim ihtilafının söz konusu olmadığını belirterek şunlar kaydedildi:ABD'de düzenleyici kurumların, son yıllarda iki ülke arasında artan ekonomik ve teknolojik rekabet nedeniyle Çin şirketleri üzerindeki denetimleri arttırdığı gözleniyor.ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), son yıllarda çok sayıda Çinli şirketi, Yabancı Şirketleri Hesap Verebilir Kılma Yasası (HFCAA) kapsamında denetim kapsamına aldı. Yasa, ABD'nin hesap denetimi şartlarını 3 yıl üst üste yerine getirmemeleri halinde borsalardan çıkarılmasını öngörüyor.

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çin, abd, new york borsasi, hisse