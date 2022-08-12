https://tr.sputniknews.com/20220812/cin-devlet-sirketleri-new-york-borsasindan-cekiliyor-1059861198.html
Çin devlet şirketleri, New York Borsası'ndan çekiliyor
Çin devlet şirketleri, New York Borsası'ndan çekiliyor
Çin'de devlete ait 5 şirket, New York Borsası'nda işlem gören hisselerini çekeceğini açıkladı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T20:21+0300
2022-08-12T20:21+0300
2022-08-12T20:21+0300
ekonomi
çin
abd
new york borsasi
hisse
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/1044011355_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_5042afa7a427a1de76f7500601c4526e.jpg
South China Morning Post'un haberine göre, China Life, PetroChina, Sinopec, Chalco ve Sinopec Şanghay Petrokimya Şirketi, Hong Kong Borsası'na yaptıkları bildirimlerde Amerikan borsasındaki hisse işlemlerine son vereceklerini duyurdu.Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonundan (CSRC) yapılan açıklamada, şirketlerin ABD'nin düzenlemelerine uyduğunu, bir denetim ihtilafının söz konusu olmadığını belirterek şunlar kaydedildi:ABD'de düzenleyici kurumların, son yıllarda iki ülke arasında artan ekonomik ve teknolojik rekabet nedeniyle Çin şirketleri üzerindeki denetimleri arttırdığı gözleniyor.ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), son yıllarda çok sayıda Çinli şirketi, Yabancı Şirketleri Hesap Verebilir Kılma Yasası (HFCAA) kapsamında denetim kapsamına aldı. Yasa, ABD'nin hesap denetimi şartlarını 3 yıl üst üste yerine getirmemeleri halinde borsalardan çıkarılmasını öngörüyor.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/1044011355_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e53be42ed1cfcf633870f4f629e209f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, abd, new york borsasi, hisse
Çin devlet şirketleri, New York Borsası'ndan çekiliyor
Abone ol
Çin'de devlete ait 5 şirket, New York Borsası'nda işlem gören hisselerini çekeceğini açıkladı.
South China Morning Post'un haberine göre, China Life, PetroChina, Sinopec, Chalco ve Sinopec Şanghay Petrokimya Şirketi, Hong Kong Borsası'na yaptıkları bildirimlerde Amerikan borsasındaki hisse işlemlerine son vereceklerini duyurdu.
Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonundan (CSRC) yapılan açıklamada, şirketlerin ABD'nin düzenlemelerine uyduğunu, bir denetim ihtilafının söz konusu olmadığını belirterek şunlar kaydedildi:
"Şirketlerin ayrılma kararları, ABD piyasalarındaki düşük işlem hacminden kaynaklanmıştır. İlgili şirketlerin hisseleri başka borsalarda da işlem gördüğünden, ayrılma diğer deniz aşırı piyasalardan sermaye toplama kabiliyetini etkilemeyecektir."
ABD'de düzenleyici kurumların, son yıllarda iki ülke arasında artan ekonomik ve teknolojik rekabet nedeniyle Çin şirketleri üzerindeki denetimleri arttırdığı gözleniyor.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), son yıllarda çok sayıda Çinli şirketi, Yabancı Şirketleri Hesap Verebilir Kılma Yasası (HFCAA) kapsamında denetim kapsamına aldı. Yasa, ABD'nin hesap denetimi şartlarını 3 yıl üst üste yerine getirmemeleri halinde borsalardan çıkarılmasını öngörüyor.