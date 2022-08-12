https://tr.sputniknews.com/20220812/cinde-sicak-hava-dalgasi-bu-yil-ilk-kez-kirmizi-uyari-yayinlandi-1059855439.html

Çin'de sıcak hava dalgası: Bu yıl ilk kez kırmızı uyarı yayınlandı

Çin'de sıcak hava dalgası: Bu yıl ilk kez kırmızı uyarı yayınlandı

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, çok sayıda bölgede etkisi hissedilen sıcak hava dalgası nedeniyle, bu yıl ilk kez kırmızı uyarı yayımladı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T17:25+0300

2022-08-12T17:25+0300

2022-08-12T17:25+0300

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Merkezden yapılan açıklamada, yarın Sincan Özerk Bölgesi, İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Şaanşi, Hınan, Anhui, Ciangsu, Siçuan, Hubey, Hunan, Ciangşi, Cıciang, Fucien ve Guicou eyaletleri ile Şanghay ve Çongçing şehirlerinin bazı bölümlerinde sıcaklığın 35 dereceyi geçeceği belirtildi.Şaanşi, Siçuan, Hubey, Hunan, Ciangşi, Anhui, Ciangsu ve Cıciang eyaletleri ile Şanghay ve Çongçing şehirlerinin bazı bölümlerinde ise 40 ila 42 dereceye ulaşan, hatta 42 dereceyi aşan sıcaklık değerleri ölçülebileceği kaydedildi.Sıcak hava nedeniyle bu yıl ilk kez kırmızı uyarı yayımlayan meteoroloji yetkilileri, halka sıcak saatlerde açık hava etkinliklerine katılmamalarını ve dışarıda çalışanlara sık mola vermelerini tavsiye etti. Ayrıca elektrik şebekelerinde ve trafolarda oluşabilecek aşırı yük nedeniyle arızalara ve yangınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.Kırmızı uyarı, Çin'in 4 dereceli sıcak hava uyarı sisteminde en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Uyarılar, yüksekten düşüğe "kırmızı", "turuncu", "sarı" ve "mavi" şeklinde sıralanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220803/yeni-sicak-hava-dalgasi-gelecek-gunlerde-avrupayi-etkisi-altina-alacak-1059469447.html

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