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Dışişleri'nden Suriye açıklaması: 'Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlemiyor'
Dışişleri'nden Suriye açıklaması: 'Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlemiyor'
Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki Anayasa Komitesi ve müzakere çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Türkiye'nin çözüm için her zaman en fazla çaba... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T12:06+0300
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Suriye'de yavaş ilerleyen çözüm girişimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Sözcü Bilgiç, "Bu çerçevede, Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi’nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve Müzakere Heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin halihazırda çözüme bulunması için en fazla çaba sarfeden ülke olduğunu belirten Büyükelçi, Ankara'nın çözüme yönelik çabalara en güçlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini söyledi.Bilgiç açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
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Dışişleri'nden Suriye açıklaması: 'Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlemiyor'
12:06 12.08.2022 (güncellendi: 12:22 12.08.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki Anayasa Komitesi ve müzakere çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Türkiye'nin çözüm için her zaman en fazla çaba harcayan ülke olduğunu belirterek, "Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlemiyor" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Suriye'de yavaş ilerleyen çözüm girişimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözcü Bilgiç, "Bu çerçevede, Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi’nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve Müzakere Heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin halihazırda çözüme bulunması için en fazla çaba sarfeden ülke olduğunu belirten Büyükelçi, Ankara'nın çözüme yönelik çabalara en güçlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini söyledi.
Bilgiç açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
"Milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir. Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir."