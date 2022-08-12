https://tr.sputniknews.com/20220812/disislerinden-suriye-aciklamasi-rejimin-ayak-surumesi-nedeniyle-surec-ilerlemiyor-1059839173.html

Dışişleri'nden Suriye açıklaması: 'Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlemiyor'

Dışişleri'nden Suriye açıklaması: 'Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlemiyor'

Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki Anayasa Komitesi ve müzakere çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Türkiye'nin çözüm için her zaman en fazla çaba... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T12:06+0300

2022-08-12T12:06+0300

2022-08-12T12:22+0300

türkiye

türkiye

suriye

dışişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054800852_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_14a543110d30f83b6350bdb5b1b10d42.jpg

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Suriye'de yavaş ilerleyen çözüm girişimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Sözcü Bilgiç, "Bu çerçevede, Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi’nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve Müzakere Heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin halihazırda çözüme bulunması için en fazla çaba sarfeden ülke olduğunu belirten Büyükelçi, Ankara'nın çözüme yönelik çabalara en güçlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini söyledi.Bilgiç açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20220811/cavusoglu-turkiye-isvec-ve-finlandiya-26-agustosta-ortak-mutabakat-toplantisi-yapacak--1059813160.html

türkiye

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, suriye, dışişleri bakanlığı