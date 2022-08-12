https://tr.sputniknews.com/20220812/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059833672.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 17.94 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 18.51 TL’de yer alıyor. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T09:26+0300

2022-08-12T09:26+0300

2022-08-12T09:26+0300

ekonomi

dolar

altın

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051506020_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0dfdf76d2dd910e2d0fc857e3a2a9411.jpg

12 Ağustos gününe Dolar 17.94 liradan başladı. Euro/TL ise 18.51 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gramı bin 31 liradan işlem görüyor. Çeyrek altının bin 707 lira, Cumhuriyet ise 6 bin 724 liradan alıcı buluyor.

https://tr.sputniknews.com/20220811/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059792547.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolar, altın, ekonomi