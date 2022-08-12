https://tr.sputniknews.com/20220812/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059833672.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 17.94 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 18.51 TL’de yer alıyor. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T09:26+0300
2022-08-12T09:26+0300
2022-08-12T09:26+0300
ekonomi
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ekonomi
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12 Ağustos gününe Dolar 17.94 liradan başladı. Euro/TL ise 18.51 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gramı bin 31 liradan işlem görüyor. Çeyrek altının bin 707 lira, Cumhuriyet ise 6 bin 724 liradan alıcı buluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220811/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059792547.html
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dolar, altın, ekonomi
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 17.94 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 18.51 TL’de yer alıyor.
12 Ağustos gününe Dolar 17.94 liradan başladı. Euro/TL ise 18.51 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının gramı bin 31 liradan işlem görüyor. Çeyrek altının bin 707 lira, Cumhuriyet ise 6 bin 724 liradan alıcı buluyor.