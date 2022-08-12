https://tr.sputniknews.com/20220812/dp-lideri-uysal-adayin-altili-masa-icinden-cikmasi-gerektigi-kanaatindeyiz-1059826487.html
DP lideri Uysal: Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz
DP lideri Uysal: Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak, "Adayın “Altılı Masa” içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz" ifadesini... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T01:30+0300
2022-08-12T01:30+0300
2022-08-12T01:30+0300
türkiye
demokrat parti (dp)
gültekin uysal
6'lı masa
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklama yapan Uysal "Adayın “Altılı Masa” içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz" ifadesini kullandı.Uysal, bir diğer paylaşımında da "Cumhur İttifakının tek bir hedefi var; Sayın Erdoğan ve yakın çevresinin iktidarını devam ettirmek" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220510/dp-lideri-uysal-majesteleri-cumhurbaskani-erdogan-oligarklar-ise-bazi-is-insanlari-1056235082.html
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demokrat parti (dp), gültekin uysal, 6'lı masa
DP lideri Uysal: Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak, "Adayın “Altılı Masa” içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz" ifadesini kullandı.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklama yapan Uysal "Adayın “Altılı Masa” içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz" ifadesini kullandı.
Uysal, bir diğer paylaşımında da "Cumhur İttifakının tek bir hedefi var; Sayın Erdoğan ve yakın çevresinin iktidarını devam ettirmek" ifadelerine yer verdi.