Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220812/dp-lideri-uysal-adayin-altili-masa-icinden-cikmasi-gerektigi-kanaatindeyiz-1059826487.html
DP lideri Uysal: Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz
DP lideri Uysal: Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak, "Adayın “Altılı Masa” içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz" ifadesini... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T01:30+0300
2022-08-12T01:30+0300
türkiye
demokrat parti (dp)
gültekin uysal
6'lı masa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103961/00/1039610062_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_0a350c9c227ad6dde4d7b9c3189e63d7.jpg
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklama yapan Uysal "Adayın “Altılı Masa” içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz" ifadesini kullandı.Uysal, bir diğer paylaşımında da "Cumhur İttifakının tek bir hedefi var; Sayın Erdoğan ve yakın çevresinin iktidarını devam ettirmek" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220510/dp-lideri-uysal-majesteleri-cumhurbaskani-erdogan-oligarklar-ise-bazi-is-insanlari-1056235082.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103961/00/1039610062_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_3fe898208b9a6f78b593099f67c36612.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
demokrat parti (dp), gültekin uysal, 6'lı masa

DP lideri Uysal: Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz

01:30 12.08.2022
© DHAGültekin Uysal
Gültekin Uysal - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak, "Adayın “Altılı Masa” içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz" ifadesini kullandı.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklama yapan Uysal "Adayın “Altılı Masa” içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz" ifadesini kullandı.
Uysal, bir diğer paylaşımında da "Cumhur İttifakının tek bir hedefi var; Sayın Erdoğan ve yakın çevresinin iktidarını devam ettirmek" ifadelerine yer verdi.
Altı muhalefet partisi toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
POLİTİKA
DP lideri Uysal: Suriyelilerin geri dönmesi için iktidar değişmeli
10 Mayıs, 08:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала