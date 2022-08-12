https://tr.sputniknews.com/20220812/e-devlete-askerligim-uygulamasi-geliyor-1059833169.html
E-Devlet'e 'askerliğim' uygulaması geliyor
E-Devlet'e 'askerliğim' uygulaması geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çok yakında askerlik işlemlerinin baştan sona takip edileceği ‘askerliğim’ ve veraset işlemlerini çevrimiçine taşıyan... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T08:00+0300
2022-08-12T08:00+0300
2022-08-12T08:00+0300
türkiye
e-devlet
e-devlet kapısı
askerlik
varis
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Beştepe’de düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı’nın açılışında konuşan Oktay, özetle şunları söyledi:
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e-devlet, e-devlet kapısı, askerlik, varis
E-Devlet'e 'askerliğim' uygulaması geliyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çok yakında askerlik işlemlerinin baştan sona takip edileceği ‘askerliğim’ ve veraset işlemlerini çevrimiçine taşıyan ‘varis-muris’ ekranının e-Devlet’te hizmete sunulacağını açıkladı.
Beştepe’de düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı’nın açılışında konuşan Oktay, özetle şunları söyledi:
“Gururla ifade etmek isterim ki devletin kısayolu ‘türkiye.gov.tr’ bugün 60 milyon 23 bin 454 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Bu doğrultuda bugün gündemimizde;
Dijital Türkiye Portalı’na entegre edilecek yeni kamu hizmetleri, ‘askerliğim’ ve ‘varis-muris’ sekmesi gibi tek ekranda sunacağımız yeni alanlar telefonlarımıza gelecek.
Tek kullanımlık şifre uygulamasının yaygınlaştırılması, E-Devlet mobil uygulamasının internet kotasını harcamadan kullanılması ve Dijital Türkiye Platformu Ödeme Altyapısı’nın kullanıma açılması gibi konular var.”