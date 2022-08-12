Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220812/e-devlete-askerligim-uygulamasi-geliyor-1059833169.html
E-Devlet'e 'askerliğim' uygulaması geliyor
E-Devlet'e 'askerliğim' uygulaması geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çok yakında askerlik işlemlerinin baştan sona takip edileceği ‘askerliğim’ ve veraset işlemlerini çevrimiçine taşıyan... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T08:00+0300
2022-08-12T08:00+0300
türkiye
e-devlet
e-devlet kapısı
askerlik
varis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1042955662_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2d4b91a33dfbcbabb8633b0ebfde4428.jpg
Beştepe’de düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı’nın açılışında konuşan Oktay, özetle şunları söyledi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1042955662_270:0:1770:1125_1920x0_80_0_0_c5dfb4c717de38ce582380fbc998f071.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
e-devlet, e-devlet kapısı, askerlik, varis

E-Devlet'e 'askerliğim' uygulaması geliyor

08:00 12.08.2022
© AA e-Devlet Kapısı uygulaması
 e-Devlet Kapısı uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çok yakında askerlik işlemlerinin baştan sona takip edileceği ‘askerliğim’ ve veraset işlemlerini çevrimiçine taşıyan ‘varis-muris’ ekranının e-Devlet’te hizmete sunulacağını açıkladı.
Beştepe’de düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı’nın açılışında konuşan Oktay, özetle şunları söyledi:
“Gururla ifade etmek isterim ki devletin kısayolu ‘türkiye.gov.tr’ bugün 60 milyon 23 bin 454 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Bu doğrultuda bugün gündemimizde;
Dijital Türkiye Portalı’na entegre edilecek yeni kamu hizmetleri, ‘askerliğim’ ve ‘varis-muris’ sekmesi gibi tek ekranda sunacağımız yeni alanlar telefonlarımıza gelecek.
Tek kullanımlık şifre uygulamasının yaygınlaştırılması, E-Devlet mobil uygulamasının internet kotasını harcamadan kullanılması ve Dijital Türkiye Platformu Ödeme Altyapısı’nın kullanıma açılması gibi konular var.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала