Eczacı Kılınç: Ankara’da Gökçek’in yaptırdığı park yerine 26 milyon çocuk HPV aşısı olabiliyordu

Eczacı Cem Kılınç, HPV aşısı konusunda “Neden bu aşı ülkemizde ücretsiz verilmiyor? Bu aşılar 100’ün üzerinde ülkede ücretsizdir. Bunun bir kadın cinayeti... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri adına konuşan Eczacı Cem Kılınç, HPV aşısının önemini, konu üzerine yaptıkları aşılama ve farkındalık çalışmalarını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Kılınç, aşı bursu kampanyasına başlamaya nasıl karar verdiklerini “Buna geçen sene 3 Haziran’da başlamıştık. Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümünde bir şiirine denk gelerek ondan etkilenmiştik. Onun üzerine başlamıştık. Neden bu aşı ülkemizde ücretsiz olarak verilmiyor? Bunu araştıralım ama boş durmayalım. Devlet yetkililerine de görevlerini hatırlatmak için aslında biz bir aşı bursu dayanışması başlattık. Genç kadınlara burs olanağı sağlayıp onları aşılamaya başladık. Ses getirdi ama biz bunu sadece hayırseverlik olarak yapmadık. Bir amacı vardı. ‘Aşılar ücretsiz olsun’ talebi vardı. Dolayısıyla onu başka alanlara yaymamız gerekiyordu” diye anlattı.‘Bu aşılar şu an 100’ün üzerinde ülkede ücretsizdir’Konu üzerine kazanılan davayı hatırlatan Kılınç, diğer sivil toplum örgütlerinin girişimlerini “Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile görüştük. Onların gönüllü avukatları aracılığıyla aşılanan arkadaşlarımız için Sosyal Güvenlik Kurumu’na davalar açtık. Bunlardan bir tanesini Mart ayında kazandık. İTÜ öğrencisi Yağmur Varkal’ın davasıydı. Orada bir bilirkişi raporu yayınlandı. Bu aşıların tıbben gerekliliği, kanseri önlediği, devletin sosyal devlet olması ve sağlığın doğuştan kazanılmış bir insan hakkı olması nedeniyle bu aşıları karşılaması gerektiği kararı çıktı. Bunlar yetmiyor. Hepsini farkındalık çalışması olsun diye yaptık. On üzerinde milletvekili kanun teklifi verdi. Türk Tabipler Birliği, Ekim ayında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğüne başvurdu. İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanı’na detaylı bir rapor gönderdi. Birçok sivil toplum kuruluşu bu mücadelede oldu. Kadın dayanışma komiteleri ile yaklaşık 100 yerde etkinlik yaptık. Köyde, kampüste, mahallede, atölyede, birçok yerde kadınlara bunu anlattık ve daha halktan gelen bir talebe çevirmiş olduk. Bu aşılar şu an 100’ün üzerinde ülkede ücretsizdir” diye aktardı.‘İlk cinsel deneyimini yaşayan bir kadında bile HPV pozitif olma riski yüzde 46’dır’Kılınç, HPV konusunun yanlış ele alındığını “Maalesef bizim ülkemizde konu zamanında yanlış ele alınmış. Sağlık hakkı üzerinden değil, insanların cinsel yaşamları ile tartışılmış. Biz buralardaki bütün iddia edilen tezlerin hepsini çürüttük. Çok eşlilikten olduğu söylenerek insanlara toplumsal baskı yaratılıyordu. Şu bilimsel bilgiyi söyledik: İlk cinsel deneyimini yaşayan bir kadında bile HPV pozitif olma riski yüzde 46’dır. Sağlık hakkı üzerinden konuşulması gerekiyordu. Biz de gündemi oraya taşıdık. Yapabildiğimiz kadar kişiyi dayanışmayla aşılayacağız. Hepsini bir talebe çevireceğiz dedik. İyi oldu, amacına ulaştı. Sadece bir aşı bağışı olarak gördüğümüz bir şey değildir. Bunlar aracılığıyla birçok konuya değinebilmiş olduk. Bunun aslında bir kadın cinayeti olduğunu da söyledik. Sadece tüfekle değil, sağlık politikalarıyla da işlenebiliyor. Bugün Ankara’da Gökçek’in yaptırdığı park yerine 26 milyon çocuk HPV aşısı olabiliyordu. Bütçenin nereye ayrıldığı önemlidir” diye açıkladı.

