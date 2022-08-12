https://tr.sputniknews.com/20220812/ehliyette-son-tarih-yaklasiyor-1059857404.html

Ehliyette son tarih yaklaşıyor

Ehliyette son tarih yaklaşıyor

Eski tip ehliyet sahibi olan milyonlarca kişi için tanınan sürede sona geliniyor. Yeni ehliyete geçmek için sıraya girmeye başladı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T18:17+0300

2022-08-12T18:17+0300

2022-08-12T18:17+0300

türkiye

ehliyet

sürücü belgesi

nüfus cüzdanı

trafik

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1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan sürede sona geliniyor. Ehliyetini gerekli süre içerisinde yenilemeyenler hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanacak.Eski tip ehliyeti olanların 31 Aralık 2022'ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak, değerli kağıt bedeli 13 TL ve vakıf payı bedeli 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeyerek sürücü belgelerini yeniletmeleri gerekiyor. Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor.Eski ehliyetini yenilemeyenler hakkında cezai işlem uygulanacak. Buna göre; bu belgeler ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak' fiilinden idari para cezası uygulanacak.31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabilecek.Değişim için randevuyu alanların 15 liralık ücreti başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırması gerekiyor. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler 'Alo 199' çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da 'nvi.gov.tr'den aldıkları randevu ile birlikte gerekli evrakları tamamlayarak, nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlıyor.Başvuruda gereken belgeler şöyle:

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ehliyet, sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, trafik