https://tr.sputniknews.com/20220812/erdogan-istanbul-medeniyet-universitesi-ziraat-bankasi-kutuphanesi-acilisinda-konusuyor-1059849776.html
Erdoğan: Ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz
Erdoğan: Ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde konuştu ve "Ülkemizin en büyük... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T16:17+0300
2022-08-12T16:17+0300
2022-08-12T16:50+0300
politika
recep tayyip erdoğan
istanbul medeniyet üniversitesi
açılış
üniversite
kütüphane
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, istanbul medeniyet üniversitesi, açılış, üniversite, kütüphane
Erdoğan: Ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz
16:17 12.08.2022 (güncellendi: 16:50 12.08.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde konuştu ve "Ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz.