https://tr.sputniknews.com/20220812/eski-bir-asker-emeklilik-islemleri-icin-geldigi-sgkda-talebi-reddedilince-basina-silah-dayadi-1059828482.html

Eski bir asker, emeklilik işlemleri için geldiği SGK'da talebi reddedilince başına silah dayadı

Eski bir asker, emeklilik işlemleri için geldiği SGK'da talebi reddedilince başına silah dayadı

Mersin'de eski asker olduğu öğrenilen kişi, emeklilik işlemleri için geldiği SGK binası önünde talebinin reddedilmesi üzerine kuru sıkı tabanca ile havaya ateş... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T02:59+0300

2022-08-12T02:59+0300

2022-08-12T03:04+0300

türkiye

sgk

emekli

kuru sıkı tabanca

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Edinilen bilgiye göre, Osman T. adlı eski asker, işlem yaptırmak için geldiği Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki SGK binasında, talebinin reddedilmesi üzerine görevlilerle tartıştıktan sonra dışarıya çıktı. SGK binası önünde elindeki silahla 3 el havaya ateş açan şahıs, daha sonra aynı tabancayı başına dayayarak mağdur edildiğini ileri sürdü. Çevredekilerin ikna çabalarına rağmen, elindeki tabancayı bırakmayan ve yanında getirdiği evrakları etrafa fırlatan eski asker, bir süre sonra ikna edildi.Silahlı kişi, bir süre direndikten sonra belediye çalışanları ve SGK'nın güvenlik görevlilerinin çabalarıyla ikna edilerek tabancası elinden alınıp, kuruma götürüldü. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen Osman T., polis otosuna bindirildiği sırada, "Ben eski askerim, mağdurum. 2020 yılında emekli olmuştum, ancak SGK Genel Müdürlüğü bin bir türlü bahane bularak birinci hastaneyi baz alıyor. Birinci hastaneyi baz alacaksan, TSK'da görev yaparken 'görev yapamaz' raporunu da baz alsaydın, o zaman görevde olsaydım" dedi. Yapılan incelemede, elindeki tabancanın kuru sıkı olduğu anlaşılan Osman T., polis merkezine götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

türkiye

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sgk, emekli, kuru sıkı tabanca