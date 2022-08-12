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Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü
Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü
Fransa'da yılbaşından bu yana kadar yangınlar nedeniyle en az 57 bin 600 hektar yeşil alanın yandığı bildirildi. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T04:10+0300
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BFMTV'nin Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) dayandırdığı haberine göre, yıl başından bu yana Fransa'da en az 57 bin 600 hektar yeşil alan zarar gördü.Ülkede 2003 yılında 74 bin hektar yeşil alan yanmıştı.19 vilayette turuncu alarm, 45 vilayette ise sarı alarmÖte yandan, dördüncü sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkede, aşırı sıcaklar nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm, 45 vilayette ise sarı alarm durumuna geçildiği aktarıldı.
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fransa, yeşil, orman, orman yangını, yangın

Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü

04:10 12.08.2022
© İHA / HANDOUT/SDIS 33 HANDOUTFransa'da orman yangını
Fransa'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© İHA / HANDOUT/SDIS 33 HANDOUT
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Fransa'da yılbaşından bu yana kadar yangınlar nedeniyle en az 57 bin 600 hektar yeşil alanın yandığı bildirildi.
BFMTV'nin Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) dayandırdığı haberine göre, yıl başından bu yana Fransa'da en az 57 bin 600 hektar yeşil alan zarar gördü.
Ülkede 2003 yılında 74 bin hektar yeşil alan yanmıştı.
19 vilayette turuncu alarm, 45 vilayette ise sarı alarm
Öte yandan, dördüncü sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkede, aşırı sıcaklar nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm, 45 vilayette ise sarı alarm durumuna geçildiği aktarıldı.
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