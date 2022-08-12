https://tr.sputniknews.com/20220812/fransada-bu-yil-yanginlar-nedeniyle-en-az-57-bin-hektar-yesil-alan-zarar-gordu-1059830456.html
Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü
Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü
Fransa'da yılbaşından bu yana kadar yangınlar nedeniyle en az 57 bin 600 hektar yeşil alanın yandığı bildirildi. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T04:10+0300
2022-08-12T04:10+0300
2022-08-12T04:10+0300
türkiye
fransa
yeşil
orman
orman yangını
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059749369_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_f50f37324ccd77977aeb7b9d48c7095e.jpg
BFMTV'nin Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) dayandırdığı haberine göre, yıl başından bu yana Fransa'da en az 57 bin 600 hektar yeşil alan zarar gördü.Ülkede 2003 yılında 74 bin hektar yeşil alan yanmıştı.19 vilayette turuncu alarm, 45 vilayette ise sarı alarmÖte yandan, dördüncü sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkede, aşırı sıcaklar nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm, 45 vilayette ise sarı alarm durumuna geçildiği aktarıldı.
türkiye
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059749369_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_15123da14af312dc12cfc816254d13be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, yeşil, orman, orman yangını, yangın
Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü
Abone ol
Fransa'da yılbaşından bu yana kadar yangınlar nedeniyle en az 57 bin 600 hektar yeşil alanın yandığı bildirildi.
BFMTV'nin Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) dayandırdığı haberine göre, yıl başından bu yana Fransa'da en az 57 bin 600 hektar yeşil alan zarar gördü.
Ülkede 2003 yılında 74 bin hektar yeşil alan yanmıştı.
19 vilayette turuncu alarm, 45 vilayette ise sarı alarm
Öte yandan, dördüncü sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkede, aşırı sıcaklar nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm, 45 vilayette ise sarı alarm durumuna geçildiği aktarıldı.