https://tr.sputniknews.com/20220812/fransada-enflasyon-1985ten-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1059837555.html

Fransa'da yıllık enflasyon 1985'ten bu yana en yüksek seviyede

Fransa'da yıllık enflasyon 1985'ten bu yana en yüksek seviyede

Fransa İstatistik Kurumu, ülkedeki yıllık enflasyon oranının temmuz ayında yüzde 6.1 ile Temmuz 1985'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T11:02+0300

2022-08-12T11:02+0300

2022-08-12T11:03+0300

ekonomi

fransa

enflasyon

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Fransa'da yıllık enflasyon geçen ay artarak yüzde 6.1'e çıktı. Bu rakam, haziran ayında yüzde 5.8'di.Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'ne göre enflasyondaki artış, haziran ayında hizmet maliyetlerinin yüzde 3.3'ten yüzde 3.9'a, gıda maliyetlerinin yüzde 5.8'den yüzde 6.8'e ve imalat sanayi maliyetlerinin yüzde 2.5'ten yüzde 2.7'ye yükselmesinden etkilendi.Ülkede enerji fiyatları yüzde 33.1'den hafif yavaşlayarak yüzde 28.5'e geriledi.Aylık bazda, tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.7'lik artıştan yavaşlayarak yüzde 0.3 arttı.

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fransa, enflasyon