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https://tr.sputniknews.com/20220812/fransada-enflasyon-1985ten-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1059837555.html
Fransa'da yıllık enflasyon 1985'ten bu yana en yüksek seviyede
Fransa'da yıllık enflasyon 1985'ten bu yana en yüksek seviyede
Fransa İstatistik Kurumu, ülkedeki yıllık enflasyon oranının temmuz ayında yüzde 6.1 ile Temmuz 1985'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T11:02+0300
2022-08-12T11:03+0300
ekonomi
fransa
enflasyon
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Fransa'da yıllık enflasyon geçen ay artarak yüzde 6.1'e çıktı. Bu rakam, haziran ayında yüzde 5.8'di.Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'ne göre enflasyondaki artış, haziran ayında hizmet maliyetlerinin yüzde 3.3'ten yüzde 3.9'a, gıda maliyetlerinin yüzde 5.8'den yüzde 6.8'e ve imalat sanayi maliyetlerinin yüzde 2.5'ten yüzde 2.7'ye yükselmesinden etkilendi.Ülkede enerji fiyatları yüzde 33.1'den hafif yavaşlayarak yüzde 28.5'e geriledi.Aylık bazda, tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.7'lik artıştan yavaşlayarak yüzde 0.3 arttı.
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fransa, enflasyon

Fransa'da yıllık enflasyon 1985'ten bu yana en yüksek seviyede

11:02 12.08.2022 (güncellendi: 11:03 12.08.2022)
© REUTERS / Benoit TessierFransa bayrağı
Fransa bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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Fransa İstatistik Kurumu, ülkedeki yıllık enflasyon oranının temmuz ayında yüzde 6.1 ile Temmuz 1985'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.
Fransa'da yıllık enflasyon geçen ay artarak yüzde 6.1'e çıktı. Bu rakam, haziran ayında yüzde 5.8'di.
Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'ne göre enflasyondaki artış, haziran ayında hizmet maliyetlerinin yüzde 3.3'ten yüzde 3.9'a, gıda maliyetlerinin yüzde 5.8'den yüzde 6.8'e ve imalat sanayi maliyetlerinin yüzde 2.5'ten yüzde 2.7'ye yükselmesinden etkilendi.
Ülkede enerji fiyatları yüzde 33.1'den hafif yavaşlayarak yüzde 28.5'e geriledi.
Aylık bazda, tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.7'lik artıştan yavaşlayarak yüzde 0.3 arttı.
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