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https://tr.sputniknews.com/20220812/fsmde-asfalt-calismasi-10-saat-surecek-1059831899.html
FSM’de asfalt çalışması: 10 saat sürecek
FSM’de asfalt çalışması: 10 saat sürecek
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 13 Ağustos gece saat 24.00'ten itibaren asfalt bakım çalışması yapılacak. Çalışmaların 10 süreceğini, trafiğin Edirne... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T05:37+0300
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türkiye
istanbul
fatih sultan mehmet köprüsü
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul’da bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfalt çalışması yapılacağını duyurdu.KGM kentteki iki yakayı birbirine bağlayan FSM’de asfalt çalışması yapılacağını, bu nedenle Edirne istikametinde trafiğin tek şeride düşürüleceğini belirti..KGM’den yapılan açıklamada çalışmaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
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istanbul, fatih sultan mehmet köprüsü

FSM’de asfalt çalışması: 10 saat sürecek

05:37 12.08.2022
© DHA / ÖMER FARUK KARATAŞ-Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt çalışması yapılacağını duyurdu.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt çalışması yapılacağını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© DHA / ÖMER FARUK KARATAŞ-
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İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 13 Ağustos gece saat 24.00'ten itibaren asfalt bakım çalışması yapılacak. Çalışmaların 10 süreceğini, trafiğin Edirne istikametinde tek şeride düşürüleceği belirtildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul’da bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfalt çalışması yapılacağını duyurdu.
KGM kentteki iki yakayı birbirine bağlayan FSM’de asfalt çalışması yapılacağını, bu nedenle Edirne istikametinde trafiğin tek şeride düşürüleceğini belirti..
KGM’den yapılan açıklamada çalışmaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
“Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfalt bakım çalışması yapılacaktır.; Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 13.08.2022 tarihinde gece saat 24:00’te başlayacak; 14.08.2022 günü sabah saat 10:00’da tamamlanacaktır. Çalışma sürecinde, trafik kuzey yönünde (Edirne istikameti) tek şeride düşürülecek; sağdaki iki şeritte 25 mm’lik Taş Mastik Asfalt tabakası kazınıp yeni asfalt serimi saat 05:00’te tamamlanacaktır. Asfaltın soğuması süresince trafik 2 şeride çıkarılacaktır. Soğuma tamamlandıktan sonra şerit çizgileri çizilerek, saat 10:00’da köprü 4 şerit olarak yeniden trafiğe açılacaktır.
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