https://tr.sputniknews.com/20220812/fsmde-asfalt-calismasi-10-saat-surecek-1059831899.html

FSM’de asfalt çalışması: 10 saat sürecek

FSM’de asfalt çalışması: 10 saat sürecek

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 13 Ağustos gece saat 24.00'ten itibaren asfalt bakım çalışması yapılacak. Çalışmaların 10 süreceğini, trafiğin Edirne... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T05:37+0300

2022-08-12T05:37+0300

2022-08-12T05:37+0300

türkiye

istanbul

fatih sultan mehmet köprüsü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059831722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_383b4cf70e84be9b9c553e0760c2e24f.jpg

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul’da bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfalt çalışması yapılacağını duyurdu.KGM kentteki iki yakayı birbirine bağlayan FSM’de asfalt çalışması yapılacağını, bu nedenle Edirne istikametinde trafiğin tek şeride düşürüleceğini belirti..KGM’den yapılan açıklamada çalışmaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, fatih sultan mehmet köprüsü