https://tr.sputniknews.com/20220812/genclik-sirri-sorulan-heidi-klumdan-esprili-yanit-genc-esimin-kanini-emiyorum-1059849256.html

Gençlik sırrı sorulan Heidi Klum'dan esprili yanıt: Genç eşimin kanını emiyorum

Gençlik sırrı sorulan Heidi Klum'dan esprili yanıt: Genç eşimin kanını emiyorum

Kendisinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile üçüncü yıldönümlerini kutlayan Alman model Heidi Klum'un 'gençlik sırrı eşi çıktı.' 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T16:38+0300

2022-08-12T16:38+0300

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yaşam

manken

heidi klum

kan

genç

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Dünyanın en ünlü modellerinden Heidi Klum 49 yaşında nasıl hâlâ bu kadar genç ve zinde göründüğüne dair sorulara esprili bir dille cevap verdi. 'Daily Pop' adlı bir programa konuşan Alman model gençliğinin sırrı olarak, Tokyo Hotel grubunun üyesi olarak tanınan ve kendisinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz'i gösterdi: "Kanını emiyorum. Vampir gibi." Bu esprinin yanı sıra gerçek tavsiyelerde de bulunan Klum, "Bir daha asla şimdiki kadar genç olmayacağız gibi hissediyorum. Bugünü yaşamayı seviyorum. Bu da benim için güneş, eğlenmek ve güneş kremi sürmek anlamına geliyor" dedi.

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manken, heidi klum, kan, genç