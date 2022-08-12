https://tr.sputniknews.com/20220812/goc-idaresi-baskanligi-duzensiz-gocle-mucadele-ve-sinir-disi-islemleri-icin-640-milyon-harcanacak-1059843661.html

Göç İdaresi Başkanlığı: Düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı işlemleri için 640 milyon harcanacak

Göç İdaresi Başkanlığı: Düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı işlemleri için 640 milyon harcanacak

Göç idaresi Başkanlığı 2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu açıkladı. Rapora göre ilk altı ayda düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı işlemleri... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T13:52+0300

2022-08-12T13:52+0300

2022-08-12T13:52+0300

türkiye

göç

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Türkiye düzensiz olarak göçmenlerin yakalanması ve sınır dışı işlemleri İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan Düzensiz Göçle Mücadele Ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.Göç idaresi Başkanlığı 2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda genel müdürlüğe ait mali tablolar yayınlandı. Rapora göre 2022 mali yılbaşında genel müdürlüğün faaliyetleri için 99 milyon 501 bin lira ödenek ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın Temmuz ayından TBMM’ye sunduğu ek bütçe kapsamında genel müdürlüğünün faaliyetleri için 75 milyon lira ek bütçe ayrıldı.İlk altı ayda 160 milyon harcamaGenel müdürlüğü haziran ayı itibarıyla yapmış olduğu harcama ise 160 milyon 982 bin 705 lira olarak açıklandı. Bu miktar başlangıç ödeneğin yüzde 161’i olarak gerçekleşti.Gerçekleşen bu harcamanın hangi kalemlere harcandığı ise raporda “Düzensiz göçmenler ülkemize yasa dışı yollarla giriş yapmaları ve kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı açısından sakınca oluşturmaları sebebiyle ilgili kolluk birimlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilmektedirler. Genellikle üzerlerinde herhangi bir seyahat belgesi, pasaportu ve kendini tanıtıcı kimlik belgesi bulunmayan bu yabancılar geri gönderme merkezi bulunan illere sevk edilmekte ve ülkemizden çıkış işlemleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu işlemler için gerekli seyahat masrafları, iaşe giderleri ve tercümanlık giderleri genel müdürlük birim bütçesinden karşılanmaktadır. Ayrıca sevk ve sınır dışı işlemleri sırasında kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinden doğan görev yollukları da genel müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmaktadır” şeklinde açıklandı.2022 sonu harcama hedefi: 640 milyonGenel Müdürlüğünün yılsonu harcama hedefi ise raporda “Yılsonunda 640 milyon 206 bin 500 lira harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç ödeneğinin yüzde 643,41’ine tekabül etmektedir” ifadeleri ile açıklandı.

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