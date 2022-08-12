https://tr.sputniknews.com/20220812/goc-idaresi-baskanligi-duzensiz-gocle-mucadele-ve-sinir-disi-islemleri-icin-640-milyon-harcanacak-1059843661.html
Göç İdaresi Başkanlığı: Düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı işlemleri için 640 milyon harcanacak
Göç İdaresi Başkanlığı: Düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı işlemleri için 640 milyon harcanacak
Göç idaresi Başkanlığı 2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu açıkladı. Rapora göre ilk altı ayda düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı işlemleri... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T13:52+0300
2022-08-12T13:52+0300
2022-08-12T13:52+0300
türkiye
göç
göç idaresi
düzensiz göç
yasadışı göç
göç yolu
kaçak göç
geri gönderme merkezi
il göç idaresi geri gönderme merkezi
göç idaresi başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059843311_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72a4b5de472bb27b511e730b88dacc01.jpg
Türkiye düzensiz olarak göçmenlerin yakalanması ve sınır dışı işlemleri İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan Düzensiz Göçle Mücadele Ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.Göç idaresi Başkanlığı 2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda genel müdürlüğe ait mali tablolar yayınlandı. Rapora göre 2022 mali yılbaşında genel müdürlüğün faaliyetleri için 99 milyon 501 bin lira ödenek ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın Temmuz ayından TBMM’ye sunduğu ek bütçe kapsamında genel müdürlüğünün faaliyetleri için 75 milyon lira ek bütçe ayrıldı.İlk altı ayda 160 milyon harcamaGenel müdürlüğü haziran ayı itibarıyla yapmış olduğu harcama ise 160 milyon 982 bin 705 lira olarak açıklandı. Bu miktar başlangıç ödeneğin yüzde 161’i olarak gerçekleşti.Gerçekleşen bu harcamanın hangi kalemlere harcandığı ise raporda “Düzensiz göçmenler ülkemize yasa dışı yollarla giriş yapmaları ve kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı açısından sakınca oluşturmaları sebebiyle ilgili kolluk birimlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilmektedirler. Genellikle üzerlerinde herhangi bir seyahat belgesi, pasaportu ve kendini tanıtıcı kimlik belgesi bulunmayan bu yabancılar geri gönderme merkezi bulunan illere sevk edilmekte ve ülkemizden çıkış işlemleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu işlemler için gerekli seyahat masrafları, iaşe giderleri ve tercümanlık giderleri genel müdürlük birim bütçesinden karşılanmaktadır. Ayrıca sevk ve sınır dışı işlemleri sırasında kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinden doğan görev yollukları da genel müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmaktadır” şeklinde açıklandı.2022 sonu harcama hedefi: 640 milyonGenel Müdürlüğünün yılsonu harcama hedefi ise raporda “Yılsonunda 640 milyon 206 bin 500 lira harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç ödeneğinin yüzde 643,41’ine tekabül etmektedir” ifadeleri ile açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220803/goc-idaresi-baskanligindan-rahim-cavadbeyli-aciklamasi--1059437770.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059843311_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c6bc641a773a3c77d6ed73de93ea569b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
göç, göç idaresi, düzensiz göç, yasadışı göç, göç yolu, kaçak göç, geri gönderme merkezi, il göç idaresi geri gönderme merkezi, göç idaresi başkanlığı
Göç İdaresi Başkanlığı: Düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı işlemleri için 640 milyon harcanacak
Abone ol
Göç idaresi Başkanlığı 2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu açıkladı. Rapora göre ilk altı ayda düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı işlemleri için 160 milyon 982 bin 705 lira harcandı. Yıl sonuna kadar toplam harcamanın 640 milyon olması bekleniyor.
Türkiye düzensiz olarak göçmenlerin yakalanması ve sınır dışı işlemleri İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan Düzensiz Göçle Mücadele Ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.
Göç idaresi Başkanlığı 2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda genel müdürlüğe ait mali tablolar yayınlandı. Rapora göre 2022 mali yılbaşında genel müdürlüğün faaliyetleri için 99 milyon 501 bin lira ödenek ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın Temmuz ayından TBMM’ye sunduğu ek bütçe kapsamında genel müdürlüğünün faaliyetleri için 75 milyon lira ek bütçe ayrıldı.
İlk altı ayda 160 milyon harcama
Genel müdürlüğü haziran ayı itibarıyla yapmış olduğu harcama ise 160 milyon 982 bin 705 lira olarak açıklandı. Bu miktar başlangıç ödeneğin yüzde 161’i olarak gerçekleşti.
Gerçekleşen bu harcamanın hangi kalemlere harcandığı ise raporda “Düzensiz göçmenler ülkemize yasa dışı yollarla giriş yapmaları ve kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı açısından sakınca oluşturmaları sebebiyle ilgili kolluk birimlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilmektedirler. Genellikle üzerlerinde herhangi bir seyahat belgesi, pasaportu ve kendini tanıtıcı kimlik belgesi bulunmayan bu yabancılar geri gönderme merkezi bulunan illere sevk edilmekte ve ülkemizden çıkış işlemleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu işlemler için gerekli seyahat masrafları, iaşe giderleri ve tercümanlık giderleri genel müdürlük birim bütçesinden karşılanmaktadır. Ayrıca sevk ve sınır dışı işlemleri sırasında kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinden doğan görev yollukları da genel müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmaktadır” şeklinde açıklandı.
2022 sonu harcama hedefi: 640 milyon
Genel Müdürlüğünün yılsonu harcama hedefi ise raporda “Yılsonunda 640 milyon 206 bin 500 lira harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç ödeneğinin yüzde 643,41’ine tekabül etmektedir” ifadeleri ile açıklandı.