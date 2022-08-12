https://tr.sputniknews.com/20220812/halkbanktan-yilin-ilk-yarisinda-46-milyar-liralik-net-kar-1059870258.html

Halkbank'tan yılın ilk yarısında 4.6 milyar liralık net kar

Halkbank'tan yılın ilk yarısında 4.6 milyar liralık net kar

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank'ın yılın ilk yarısında 4,6 milyar TL net kâr elde ettiğini belirterek, "Banka, bu dönem sonunda tarihi bir eşiği... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T22:40+0300

2022-08-12T22:40+0300

2022-08-12T22:40+0300

ekonomi

halkbank

kar

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Halkbank açıklamasına göre, yılın ilk yarısı sonunda toplam kredilerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 916,6 milyar TL’ye taşıyan banka, toplam mevduatını yüzde 47,3 artışla 747,1 milyar TL seviyesine ulaştırdı.KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler içindeki payı yüzde 50 olarak gerçekleşen bankanın aktif büyüklüğü bu dönemde yüzde 52,1 artarak 1 trilyon 90 milyar TL oldu. KOBİ kredilerinde Halkbank’ın pazar payı yüzde 18 oldu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank'ın yılın ilk yarısında 4,6 milyar TL net kâr elde ettiğini belirterek, bankanın bu dönem sonunda tarihi bir eşiği geçerek aktif büyüklüğünü 1 trilyon TL’nin üzerine taşıdığını belirtti.Arslan, Türkiye ekonomisi kamu mali disiplini ile ticari hayattaki canlılığın bir arada sürdüğü dengeli yapısını korumakta olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Kamu öncülüğünde yatırım ortamını iyileştirici politika adımları sayesinde, AB ve ABD’deki resesyon riski ile Rusya-Ukrayna kriziyle tetiklenen küresel enflasyonunun etkileri sınırlanarak, yüksek katma değerli üretime ve istihdama büyük katkı verilmektedir. İhracatçı işletmelerimizin, değişmekte olan küresel tedarik zinciri içinde ticari anlamda yeni fırsatlar buldukları bu dönemde bankamız, girişimcilere, yatırımcılara, esnaf-sanatkâra ve KOBİ’lere yeni finansal seçenekler sunmaya devam etmektedir."'Yılın ilk 6 ayında kredi kullandırım tutarında ise yüzde 126’lık artış gerçekleşti'Arslan, Halkbank’ın geleneksel misyonu olarak sürdürdüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli esnaf-sanatkâr ve KOBİ’lere yönelik kredi kullandırımlarının bu dönemde daha da arttığını vurguladı.Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, kredi kullanan esnaf sayısında yüzde 52, kredi kullandırım tutarında ise yüzde 126’lık artış gerçekleştiğini anımsatan Arslan, şunları kaydetti:"Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 79,9 milyar TL’ye ulaşan bankamızın esnaf kredi bakiyesi bu yılın ilk yarısı sonunda 90,6 milyar TL’ye yükselirken, kredi bakiyesi bulunan esnaf sayımız da 1,1 milyon olmuştur. KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler içindeki payının yüzde 50 olarak gerçekleştiği bu dönemde Halkbank, KOBİ kredilerinde Türkiye’nin lider bankası olmaya devam etmiştir."Arslan, kadınların iş yaşamına katılımını teşvik etmek ve fırsat eşitliği ilkesince birer girişimci adayı olarak desteklemek üzere faaliyetlerini sürdüren Halkbank'ın, ikinci yaşına giren Üreten Kadınlar Buluşmaları'na bu yıl mayıs ayında İzmir’de başladığını da hatırlattı.Ülke genelinde devam eden bu etkinlik dizisiyle kadın girişimci ekosisteminin gelişimine katkı sağladıklarını belirten Arslan, "Hayallerini hayata geçirmeyi başaran kadın girişimciler ile hayallerinin peşinden giden girişimci adayı kadınlar bir etkinlik dizisi altında buluşmakta, yenilikçi fikirleriyle birbirlerine ilham vermektedir. İzmir’den sonra Adana, Diyarbakır, Kocaeli ve Rize’de devam eden bu buluşmalar, yurdun dört bir yanında güçlü bir sosyal etki bırakmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.'Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi, Türkiye genelinde 15.1 milyar TL’lik kredi hacmi oluşturdu'Arslan, Halkbank’ın kadın girişimcilere yönelik Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile kredi başlangıcından bugüne Türkiye genelinde 132 binden fazla kadın girişimciye ulaştığına ve 15,1 milyar TL’lik kredi hacmi oluşturduğuna dikkati çekti.Farklı vesilelerle gerçekleştirdikleri iş dünyası buluşmalarında, tüm sektörlerin talep ve beklentilerini dinlediklerini ifade eden Arslan, şu açıklamalarda bulundu:"Üreten Kadınlar Buluşmalarını ise kadın girişimcileri dinleme, onların işlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları alanları tespit etme noktasında bir fırsat olarak görmekteyiz. Bu yılki etkinliklerimizde ayrıca, pek çok kadını bünyesinde barındıran kooperatifler de öne çıkmaktadır.Kooperatiflerde markalaşmanın ön plana çıkması gerektiği düşüncesiyle, Halk Akademi ile kooperatiflere yönelik marka eğitimi düzenlemekteyiz. Alanında uzman isimlerin de katıldığı bu etkinliklerde markalaşma ve pazarlama, sosyal medya, doğru ürün ve doğru pazar konularında eğitimler gerçekleştirmekteyiz."Arslan, üretmek, ürettiğini değere dönüştürmek ve çevrelerinde yeni istihdam olanakları oluşturmak isteyen tüm gençlerin bu buluşmalara davetli olduğuna dikkati çekti.'Genç girişimci kredisini, azami 350 bin TL limitli ve 60 aya varan vade fırsatıyla sunmaktayız'Müşterilere, Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi, Teknokent Destek Paketi ve küresel iklim krizinin etkilerine karşı atılacak çevreci adımları destekleyen Yeşil Enerji Kredi Paketi gibi yeni ürünler sunduklarını kaydeden Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:"Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlama amacıyla da 6 farklı girişimci modeline yönelik Genç, Cesur, Usta, Tekno, Halk ve Esnaf Girişimci kredilerimizi duyurduk. Üniversite mezunu genç girişimcilerden kendi işini kurmak isteyen deneyimli profesyonellere kadar, geniş bir yelpazede alternatiflere sahip olan bu ürünümüzle 33 bin girişimcimizin 6,2 milyar TL destekten yararlanmasını sağladık.Halkbank’ta tüm gençlerin iş hayatında var olabilmeleri adına destek mevcuttur. Yeni ürünlerimizle üniversite mezunu, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi olmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olanları hedeflemekteyiz. 35 yaşını aşmamış girişimcilere yönelik genç girişimci kredisini, azami 350 bin TL limitli ve 60 aya varan vade fırsatıyla sunmaktayız."'İklim değişikliği konusundaki farkındalığa yönelik küresel bir çabanın içinde yer almayı çok önemsiyoruz'Bünyesinde "Sürdürülebilirlik Komitesi" de bulunan Halkbank’ın bu alandaki vizyonunu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi ile attıkları imza ile bir üst seviyeye taşıdıklarını belirten Arslan, şunları aktardı:"Bankamız, sürdürülebilirlik alanındaki deneyiminden aldığı güçle, tüm faaliyetlerini Paris İklim Anlaşması doğrultusunda 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu hale getirme taahhüdü vermiş, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi tarafından kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne katılmıştır. İklim değişikliği konusundaki farkındalığa yönelik küresel bir çabanın içinde yer almayı çok önemsiyoruz. Halkbank olarak, dünyanın geleceğini ilgilendiren bu sürece dahil olmaktan büyük gurur duyuyoruz."

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halkbank, kar