https://tr.sputniknews.com/20220812/hazine-ve-maliye-bakanligindan-dolandiricilik-uyarisi-1059846790.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakanlığın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimleri konusunda uyardı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T15:18+0300
2022-08-12T15:18+0300
2022-08-12T15:18+0300
türkiye
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
internet dolandırıcılığı
hazine ve maliye bakanlığı
uyarı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, kambiyo mevzuatı kapsamında uygulanan idari para cezalarına, Bakanlığın ihbarı neticesinde yetkili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından karar verildiği anımsatıldı.Söz konusu kararın, hükmedilen idari para cezası kesinleştikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" hükümlerince tahsil edilmek üzere ilgili veraset ve harçlar vergi dairesi müdürlüğüne iletildiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220713/dolandiricilarin-son-kurbani-prof-zerrin-bayrakdar-oldu-bankada-nakit-kalmayinca-fark-etti--1058653588.html
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dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, hazine ve maliye bakanlığı, uyarı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakanlığın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimleri konusunda uyardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kambiyo mevzuatı kapsamında uygulanan idari para cezalarına, Bakanlığın ihbarı neticesinde yetkili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından karar verildiği anımsatıldı.
Söz konusu kararın, hükmedilen idari para cezası kesinleştikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" hükümlerince tahsil edilmek üzere ilgili veraset ve harçlar vergi dairesi müdürlüğüne iletildiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:
"Son dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda, kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığımız Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir."