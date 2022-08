https://tr.sputniknews.com/20220812/imamoglu-15-milyonu-asan-haneye-dokunan-yardimlasma-aglarini-olusturduk-1059871515.html

İmamoğlu: 1.5 milyonu aşan haneye dokunan yardımlaşma ağlarını oluşturduk

İmamoğlu: 1.5 milyonu aşan haneye dokunan yardımlaşma ağlarını oluşturduk

İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri kurban bağışından elde edilen konservelerin 232 bin haneye dağıtımını başlatan İBB Başkanı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 ve 20221 yıllarında yaptığı gibi, geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesinde de internet üzerinden başvuru yöntemiyle bir bağış kampanyası düzenledi. İBB'nin verdiği bigilere göre, kampanyaya, 12 bin 85 bağışçı katılıp, hissedar oldu. Bu kapsamda 1728 kurbanlığın kesimi gerçekleştirildi. Kavurma, kelle paça çorbası, işkembe çorbası ve kemik suyu konservelenen etler, 21 günlük dinlenme süresine alındı. Yaklaşık 232 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak olan konserveler, İBB’nin Zeytinburnu’ndaki depolarına ulaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; CHP PM üyesi Gökhan Günaydın, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel ile birlikte kurbanlıkların dağıtımını başlattı.'Türkiye'mizin açık ara en büyük sorunu, ekonomi'Dağıtım öncesinde konuşan İmamoğlu, “Bugün, uzun bir emeğin sonucu, güzel bir anda buluşuyoruz. Bazen yaptığınız işler vardır, sonucu bu ana ulaştığında ve sonrasında, insanları mutlu ediş biçiminde böyle kıymetli bir aracılığı başardığınızda, gerçekten çok büyük bir manevi huzur hissedersiniz. Şu an İBB ve İstanbul Vakfı olarak bizler, başlattığımız bu sürecin o huzurunu yaşıyor durumdayız” dedi.'İstanbul'da, özellikle sofralarına et girmeyen, sağlıklı ve insanları geliştiren, besleyici gıdaya erişemeyen yüz binlerce ailemiz var'İstanbul Vakfı aracılığıyla başlattıkları kampanyanın 3. yılında olduklarını hatırlatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:“Biz, İBB olarak, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu sıkıntıyı dert edinen ve bunu, ‘Ekonomi Büyükşehir Belediyesi’nin sorunu değildir’ demeden, ‘İlave hangi metotlarla daha büyük katkıları nasıl sunabiliriz’in arayışına geçtik” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:‘Halk Süt’e Askıda Fatura’ya neden ihtiyaç duyuluyor?”'Yoksulluk bittiğinde elbette bizler o zaman ülkemizde başka şeyleri konuşuyor oluruz'“Burada geleneklerimize, göreneklerimize, inancımıza uygun bir biçimde bütün uygulamalarımızı yaptık” diyen İmamoğlu, “Bu da neydi? Elbette ki veren elin alan eli görmediği ve hiçbir vatandaşımızın, hiçbir hanenin, hiçbir çocuğumuzun asla rencide olmadığı bir sistemle, yardımlaşma sürecini başardık. İslam dini dayanışmayı, kardeşliği, birlik ve beraberliği öğütlüyor. Dolayısıyla dinimizin gereği olan bu anlayışla ortaya koyduğumuz bütün bu faaliyetlerde, sizler de şahitsiniz ki, 3 yıl boyunca ne bir fotoğraf görebilirsiniz ne de bir vatandaşımızın rencide edildiği bir anı görebilirsiniz. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim hizmet anlayışımızda şu realite var: Biz, bugün sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Tabii ki ülkeyi yönetenlerin bir başka sorumluluğu daha var. Ülkede yoksulluğu bitirmek. Yoksulluk bittiğinde elbette bizler o zaman ülkemizde başka şeyleri konuşuyor oluruz. Ama bugün yoksulluk var ise, bizler de bu sürecin çözümüne katkı sunmak durumunda olan yöneticileriz” ifadelerini kullandı.Kurban kesimlerinin İslami usullere uygun bir biçimde gerçekleştirildiğinin altını çizen İmamoğlu, “Gördüğünüz gibi, burada hem kesilen kurbanlardan konserve elde ediyoruz, kavurma yapıyoruz hem aynı zamanda işkembe çorbamız var, kemik suyu var. Yani burada ortaya koyduğumuz ürünlerle, aslında insanlarımızın evine sadece bir gıda değil, aynı zamanda o evdeki çocuklarımızın, ailelerin gelişimine katkı sunacak ürünleri hazır hale getiriyoruz. Bu bir emek süreci. Dağıtımıyla beraber yaklaşık 3-3.5 ayımızı alan çok titiz bir çalışma. Hem dini vecibelerini onların adına titizlikle, belki yaşayacakları zorlukları da onlara yaşatmadan onlara destek olarak bu sonuca erişiyoruz” dedi.‘3 yılda 580 bin haneye konserve ulaştırmış olduk’Yaklaşık 43.5 milyon lirayı aşan bir bağış elde ettiklerine dikkat çeken İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:İmamoğlu ve beraberindeki heyet, konuşmanın ardından, İstanbullu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak ilk konserveleri, İBB araçlarına yükledi.

