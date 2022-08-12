https://tr.sputniknews.com/20220812/ingiltere-basbakani-hayat-pahaliligina-karsi-kamu-desteklerinin-yetersiz-kaldigini-kabul-etti-1059859264.html

İngiltere Başbakanı, hayat pahalılığına karşı kamu desteklerinin yetersiz kaldığını kabul etti

İngiltere Başbakanı, hayat pahalılığına karşı kamu desteklerinin yetersiz kaldığını kabul etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin ülkede artan hayat pahalılığının etkilerinin hafifletilmesine yönelik kamuya vermeyi planladığı mali desteklerin... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T19:39+0300

2022-08-12T19:39+0300

2022-08-12T19:42+0300

dünya

boris johnson

ingiltere

ekonomi

başbakan

hayat pahalılığı

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Gazetecilerin hükümetin hayat pahalılığına karşı halkı desteklemek için oluşturduğu mali yardımların yeterli olup olmadığını sorması üzerine Başbakan Johnson, “Hayır yeterli değil. Fakat ekimde, ocakta (2023) buna ek destek sağlanacağından emin olmaya çalıştığımızı söylemeye çalışıyoruz” şeklinde cevap verdi.Başbakan Johnson, ek kamu destek paketlerinin hazırlanması için ise geriye kalan görev süresince herhangi bir adım atmayacağına işaret ederek, “Hükümetin yapacağı şey, kim başbakan olursa olsun insanlara yardım edilmesi için ek nakdin mevcut olmasını sağlamak” değerlendirmesinde bulundu.Henüz hayat pahalılığına karşı hane halkına yapılması planlanan mali desteklerin tamamının verilmediğini hatırlatan Johnson, “Para henüz gelmeye başladı. Halkın şunu anlaması son derece önemli, çoğu kişi henüz hükümetin onlar için ayırdığı mali yardımı almadı. Önümüzdeki birkaç ay sekiz milyon hane halkı 326 sterlin daha alacak” ifadelerini kullandı.Başbakan Johnson, bu yılın ekim ayı itibarıyla ülkedeki her hanenin enerji destek ödeneğinden yaralanabileceği vaadini yineleyerek, “Halk için şu anda durum kolaymış gibi davranmayacağım. Şu anda beni zorlamakta haklısınız. Çünkü elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.Başbakan Johnson’ın halefi, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin yeni liderinin 5 Eylül'de duyurulması planlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220720/ingiltere-basbakani-boris-johnson-parlamentoda-son-kez-konustu-hasta-la-vista-baby-1058944105.html

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