https://tr.sputniknews.com/20220812/ingilterede-kuraklik-ilan-edildi-1059848137.html

İngiltere'de kuraklık ilan edildi

İngiltere'de kuraklık ilan edildi

İngiltere'deki aşırı sıcaklar nedeniyle ülkenin birçok bölgesi için kuraklık ilan edildi. Yetkililer su kullanımına kısıtlama getirilebileceği konusunda... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T15:42+0300

2022-08-12T15:42+0300

2022-08-12T15:43+0300

dünya

ingiltere

kuraklık

hava sıcaklığı

su

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059847218_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_b25cbf3cb079aa7aeba02a78845c2086.jpg

İngiltere'de aşırı sıcak hava nedeniyle su seviyeleri normalin altına düşerken ülkenin özellikle güney batısında yer alan birçok bölgesi için kuraklık ilan edildi. Ülkedeki kuraklık alarmının yaban hayat, bitkiler ve mahsuller için kısa vadeli bir risk oluşturduğu ve su şirketleri tarafından kuraklık planlarının yürürlüğe gireceği belirtildi. Kuraklık nedeniyle özel ve kamusal su kaynaklarının kullanımına kısa süreli kısıtlamalar getirileceği aktarılırken, kuraklıktan etkilenen bölgeler arasında ülkenin güneybatı, güney, orta ve doğu bölümlerinin yer aldığı açıklandı. Bu yıl temmuz ayında hava sıcaklığının 1935'ten bu yana ilk kez 40 derecenin üzerine çıktığı İngiltere'de perşembe gününden pazar gününe kadar 4 günlük kehribar hava uyarısı yayınlanmıştı.Bugün 35 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığının cumartesi günü ülkenin birçok bölgesinde yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. İngiltere'de en son kuraklık ise 2018 yaz ayında ve daha önce 2011 yaz ayında ilan edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220812/ingilteredeki-yuksek-sicakliklar-nedeniyle-futbol-maclarinda-su-molasi-verilecek-1059839968.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, kuraklık, hava sıcaklığı, su