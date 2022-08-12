https://tr.sputniknews.com/20220812/ingilterede-kuraklik-ilan-edildi-1059848137.html
İngiltere'de kuraklık ilan edildi
İngiltere'de kuraklık ilan edildi
İngiltere'deki aşırı sıcaklar nedeniyle ülkenin birçok bölgesi için kuraklık ilan edildi. Yetkililer su kullanımına kısıtlama getirilebileceği konusunda... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T15:42+0300
2022-08-12T15:42+0300
2022-08-12T15:43+0300
dünya
ingiltere
kuraklık
hava sıcaklığı
su
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İngiltere'de aşırı sıcak hava nedeniyle su seviyeleri normalin altına düşerken ülkenin özellikle güney batısında yer alan birçok bölgesi için kuraklık ilan edildi. Ülkedeki kuraklık alarmının yaban hayat, bitkiler ve mahsuller için kısa vadeli bir risk oluşturduğu ve su şirketleri tarafından kuraklık planlarının yürürlüğe gireceği belirtildi. Kuraklık nedeniyle özel ve kamusal su kaynaklarının kullanımına kısa süreli kısıtlamalar getirileceği aktarılırken, kuraklıktan etkilenen bölgeler arasında ülkenin güneybatı, güney, orta ve doğu bölümlerinin yer aldığı açıklandı. Bu yıl temmuz ayında hava sıcaklığının 1935'ten bu yana ilk kez 40 derecenin üzerine çıktığı İngiltere'de perşembe gününden pazar gününe kadar 4 günlük kehribar hava uyarısı yayınlanmıştı.Bugün 35 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığının cumartesi günü ülkenin birçok bölgesinde yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. İngiltere'de en son kuraklık ise 2018 yaz ayında ve daha önce 2011 yaz ayında ilan edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220812/ingilteredeki-yuksek-sicakliklar-nedeniyle-futbol-maclarinda-su-molasi-verilecek-1059839968.html
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ingiltere, kuraklık, hava sıcaklığı, su
İngiltere'de kuraklık ilan edildi
15:42 12.08.2022 (güncellendi: 15:43 12.08.2022) Abone ol
İngiltere'deki aşırı sıcaklar nedeniyle ülkenin birçok bölgesi için kuraklık ilan edildi. Yetkililer su kullanımına kısıtlama getirilebileceği konusunda uyardı.
İngiltere'de aşırı sıcak hava nedeniyle su seviyeleri normalin altına düşerken ülkenin özellikle güney batısında yer alan birçok bölgesi için kuraklık ilan edildi.
Ülkedeki kuraklık alarmının yaban hayat, bitkiler ve mahsuller için kısa vadeli bir risk oluşturduğu ve su şirketleri tarafından kuraklık planlarının yürürlüğe gireceği belirtildi.
Kuraklık nedeniyle özel ve kamusal su kaynaklarının kullanımına kısa süreli kısıtlamalar getirileceği aktarılırken, kuraklıktan etkilenen bölgeler arasında ülkenin güneybatı, güney, orta ve doğu bölümlerinin yer aldığı açıklandı.
Bu yıl temmuz ayında hava sıcaklığının 1935'ten bu yana ilk kez 40 derecenin üzerine çıktığı İngiltere'de perşembe gününden pazar gününe kadar 4 günlük kehribar hava uyarısı yayınlanmıştı.
Bugün 35 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığının cumartesi günü ülkenin birçok bölgesinde yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. İngiltere'de en son kuraklık ise 2018 yaz ayında ve daha önce 2011 yaz ayında ilan edilmişti.