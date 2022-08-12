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İngiltere'deki yüksek sıcaklıklar nedeniyle futbol maçlarında su molası verilecek
İngiltere'deki yüksek sıcaklıklar nedeniyle futbol maçlarında su molası verilecek
İngiltere genelinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu Premier Lig ve alt liglerdeki maçlarda su molası uygulamasına gidilecek. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T12:47+0300
2022-08-12T12:47+0300
dünya
ingiltere
premier lig
taraftar
sıcak
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İngiltere basınında yer alan haberlere göre, statlardaki sıcaklığın 30 derece veya üzerinde olması halinde karşılaşmalarda su molaları verilecek.Bu hafta İngiltere'nin bazı bölgelerinde 30 derecenin üstüne çıkan sıcaklıkların, hafta sonunda 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220805/taraftarlarin-cagrisi-karsilik-buldu-super-ligin-resmi-twitter-hesabi-acildi-1059540594.html
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ingiltere, premier lig, taraftar, sıcak, sıcak hava

İngiltere'deki yüksek sıcaklıklar nedeniyle futbol maçlarında su molası verilecek

12:47 12.08.2022
© AAPremier lig
Premier lig - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© AA
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İngiltere genelinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu Premier Lig ve alt liglerdeki maçlarda su molası uygulamasına gidilecek.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, statlardaki sıcaklığın 30 derece veya üzerinde olması halinde karşılaşmalarda su molaları verilecek.
Bu hafta İngiltere'nin bazı bölgelerinde 30 derecenin üstüne çıkan sıcaklıkların, hafta sonunda 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
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