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https://tr.sputniknews.com/20220812/ispanyada-temmuz-enflasyonu-son-38-yilin-en-yuksegine-cikti-1059847529.html
İspanya'da temmuz enflasyonu son 38 yılın en yükseğine çıktı
İspanya'da temmuz enflasyonu son 38 yılın en yükseğine çıktı
İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 10,8 olduğunu açıkladı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T15:33+0300
2022-08-12T15:33+0300
ekonomi
ispanya
enflasyon
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INE'nin verilerine göre temmuzdaki yüzde 10.8'lik enflasyon oranı, 1984'ün eylül ayından bu yana son 38 yıldaki en yüksek seviye.İspanya'da 4 aydır yükselişte olan enflasyon son iki aydır çift haneli rakamlara ulaşarak, haziranda yüzde 10.2 olarak açıklanmıştı.INE, temmuzda enflasyonun yükselmesindeki temel nedenleri, konut, elektrik, giyim, ayakkabı ile gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış olarak açıkladı.Verilerde, elektrik, giyim ve ayakkabı fiyatlarında yüzde 23'e, alkolsüz içki ve gıdada ise yüzde 13.5'e varan artış olduğu belirtildi.Tüketiciler derneği FACUA da yaptığı açıklam
https://tr.sputniknews.com/20220812/fransada-enflasyon-1985ten-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1059837555.html
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İspanya'da temmuz enflasyonu son 38 yılın en yükseğine çıktı

15:33 12.08.2022
© AAİspanya bayrağı
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© AA
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İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 10,8 olduğunu açıkladı.
INE'nin verilerine göre temmuzdaki yüzde 10.8'lik enflasyon oranı, 1984'ün eylül ayından bu yana son 38 yıldaki en yüksek seviye.
İspanya'da 4 aydır yükselişte olan enflasyon son iki aydır çift haneli rakamlara ulaşarak, haziranda yüzde 10.2 olarak açıklanmıştı.
INE, temmuzda enflasyonun yükselmesindeki temel nedenleri, konut, elektrik, giyim, ayakkabı ile gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış olarak açıkladı.
Verilerde, elektrik, giyim ve ayakkabı fiyatlarında yüzde 23'e, alkolsüz içki ve gıdada ise yüzde 13.5'e varan artış olduğu belirtildi.
Tüketiciler derneği FACUA da yaptığı açıklam
Fransa bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
EKONOMİ
Fransa'da yıllık enflasyon 1985'ten bu yana en yüksek seviyede
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