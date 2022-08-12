https://tr.sputniknews.com/20220812/istanbulda-isid-operasyonu-12-gozalti-1059838027.html
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen IŞİD operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T11:14+0300
2022-08-12T11:14+0300
2022-08-12T11:34+0300
türkiye
deaş
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058083760_0:1:771:434_1920x0_80_0_0_11370e5735b253e2a44917d81dce838c.jpg
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışında oldukları değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Tespit edilen şüphelilerin 6 ilçedeki 12 adresine sabah saatlerinde baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058083760_95:0:674:434_1920x0_80_0_0_6c84e1edb0bef35994165b4a9cc346fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deaş, operasyon
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı
11:14 12.08.2022 (güncellendi: 11:34 12.08.2022) Abone ol
İstanbul'da düzenlenen IŞİD operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışında oldukları değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Tespit edilen şüphelilerin 6 ilçedeki 12 adresine sabah saatlerinde baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.