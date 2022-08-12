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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen IŞİD operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışında oldukları değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Tespit edilen şüphelilerin 6 ilçedeki 12 adresine sabah saatlerinde baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.
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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

11:14 12.08.2022 (güncellendi: 11:34 12.08.2022)
© DHASarallar - operasyon
Sarallar - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© DHA
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İstanbul'da düzenlenen IŞİD operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışında oldukları değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Tespit edilen şüphelilerin 6 ilçedeki 12 adresine sabah saatlerinde baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.
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