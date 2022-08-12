https://tr.sputniknews.com/20220812/istanbulda-isid-operasyonu-12-gozalti-1059838027.html

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen IŞİD operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T11:14+0300

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türkiye

deaş

operasyon

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İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışında oldukları değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Tespit edilen şüphelilerin 6 ilçedeki 12 adresine sabah saatlerinde baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.

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deaş, operasyon