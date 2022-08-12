https://tr.sputniknews.com/20220812/istanbulda-kuyumcu-soygunu-1-kilo-altin-caldilar-1059866689.html

İstanbul'da kuyumcu soygunu: 1 kilo altın çaldılar

İstanbul'da kuyumcu soygunu: 1 kilo altın çaldılar

İstanbul Küçükçekmece'de kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın çalındı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T21:59+0300

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türkiye

istanbul

küçükçekmece

kuyumcu

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Küçükçekmece'de bir kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın çalınmasıyla ilgili polis çalışma başlattı. Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki bir kuyumcu, iş yerinin otomatik kepengini kapatarak cuma namazına gitti.Bu sırada dükkan önünde bir ciple bekleyen kişiler, ellerindeki kumanda ile kepengi yarıya kadar açtı.Araçtan inen ve üzerine çarşaf giydiği belirtilen bir kişi, dükkana girerek yaklaşık 1 kilo altını çaldı. Bu şüpheli, kendisini araçta bekleyen kişi ile olay yerinden uzaklaştı.Alarmın çalması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi. Cuma namazından dönen kuyumcu ise iş yerinin soyulduğunu öğrendi.Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu dükkanı ve çevresinde çalışma yaptı.

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istanbul, küçükçekmece, kuyumcu