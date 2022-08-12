https://tr.sputniknews.com/20220812/istanbulda-sahte-plaka-operasyonu-5-gozalti-1059828385.html
İstanbul'da sahte plaka operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da sahte plaka operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul Bayrampaşa’da sahte plaka imalatı yapan bir iş yerine düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi ile sahte plaka almaya gelen 4 kişi gözaltına alındı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T02:41+0300
2022-08-12T02:41+0300
2022-08-12T02:41+0300
türkiye
istanbul
bayrampaşa
plaka
sahte
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İstanbul'da sahte plaka imalatı yapan bir atölyeye polis ekipleri baskın düzenledi. Polis ekipleri, uygulama yaptıkları sırada sahte plakalı bir motosiklet yakaladı. Motorun plakasının nereden ve nasıl alındığını araştıran polis, plakanın Bayrampaşa’daki bir atölyede basıldığını tespit etti.
türkiye
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istanbul, bayrampaşa, plaka, sahte
İstanbul'da sahte plaka operasyonu: 5 gözaltı
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İstanbul Bayrampaşa’da sahte plaka imalatı yapan bir iş yerine düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi ile sahte plaka almaya gelen 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da sahte plaka imalatı yapan bir atölyeye polis ekipleri baskın düzenledi.
Polis ekipleri, uygulama yaptıkları sırada sahte plakalı bir motosiklet yakaladı.
Motorun plakasının nereden ve nasıl alındığını araştıran polis, plakanın Bayrampaşa’daki bir atölyede basıldığını tespit etti.