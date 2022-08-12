https://tr.sputniknews.com/20220812/istanbulda-sahte-plaka-operasyonu-5-gozalti-1059828385.html

İstanbul'da sahte plaka operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da sahte plaka operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Bayrampaşa’da sahte plaka imalatı yapan bir iş yerine düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi ile sahte plaka almaya gelen 4 kişi gözaltına alındı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T02:41+0300

2022-08-12T02:41+0300

2022-08-12T02:41+0300

türkiye

istanbul

bayrampaşa

plaka

sahte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059828235_112:0:1890:1000_1920x0_80_0_0_4f296b5c595c60b9d71abe17dceea4d1.jpg

İstanbul'da sahte plaka imalatı yapan bir atölyeye polis ekipleri baskın düzenledi. Polis ekipleri, uygulama yaptıkları sırada sahte plakalı bir motosiklet yakaladı. Motorun plakasının nereden ve nasıl alındığını araştıran polis, plakanın Bayrampaşa’daki bir atölyede basıldığını tespit etti.

türkiye

istanbul

bayrampaşa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, bayrampaşa, plaka, sahte