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https://tr.sputniknews.com/20220812/istanbulda-sahte-plaka-operasyonu-5-gozalti-1059828385.html
İstanbul'da sahte plaka operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da sahte plaka operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul Bayrampaşa’da sahte plaka imalatı yapan bir iş yerine düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi ile sahte plaka almaya gelen 4 kişi gözaltına alındı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T02:41+0300
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türkiye
istanbul
bayrampaşa
plaka
sahte
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İstanbul'da sahte plaka imalatı yapan bir atölyeye polis ekipleri baskın düzenledi. Polis ekipleri, uygulama yaptıkları sırada sahte plakalı bir motosiklet yakaladı. Motorun plakasının nereden ve nasıl alındığını araştıran polis, plakanın Bayrampaşa’daki bir atölyede basıldığını tespit etti.
türkiye
istanbul
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istanbul, bayrampaşa, plaka, sahte

İstanbul'da sahte plaka operasyonu: 5 gözaltı

02:41 12.08.2022
© DHAİstanbul'da sahte plaka imalatı yapan bir atölyeye polis ekipleri baskın düzenledi.
İstanbul'da sahte plaka imalatı yapan bir atölyeye polis ekipleri baskın düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© DHA
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İstanbul Bayrampaşa’da sahte plaka imalatı yapan bir iş yerine düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi ile sahte plaka almaya gelen 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da sahte plaka imalatı yapan bir atölyeye polis ekipleri baskın düzenledi.
Polis ekipleri, uygulama yaptıkları sırada sahte plakalı bir motosiklet yakaladı.
Motorun plakasının nereden ve nasıl alındığını araştıran polis, plakanın Bayrampaşa’daki bir atölyede basıldığını tespit etti.
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