https://tr.sputniknews.com/20220812/istanbulda-yakalanan-pkkli-mehdi-mihcinin-kesif-goruntuleri-ortaya-cikti-1059863020.html

İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da yakalanan terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan Mehdi Mıhçı'nın, bombalı eylem için keşif yaptığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T20:39+0300

2022-08-12T20:39+0300

2022-08-12T20:39+0300

yaşam

pkk

canlı bomba

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Fatih'te gözaltına alınan terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan Xalit Seydo Botan Gewer kod adlı Mehdi Mıhçı'nın, bombalı eylem için keşif yaptığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.DHA'nın haberine göre, Kandil'de bomba eğitimi veren Mıhçı'nın polis ve askeri hedef aldığı ve saldırı öncesi Kağıthane ile Fatih'te keşif yaptığı öğrenildi.İstanbul Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından ortak yapılan operasyonda, PKK silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan ve örgüt içinde bomba eğitimi veren Xalit Seydo Gewer kod isimli Mehdi Mıhçı Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı. Nur Muhammet Bultan ismiyle düzenlenen sahte kimlikle yakalanan Mıhçı'yla birlikte Civan Açıkel ve Mıhçı'yla irtibatta olduğu tespit edilen Kerem Şahin de aynı operasyonda gözaltına alındı. Mıhçı'nın yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.TEM ekipleri tarafından gözaltına alınan Mıhçı'yla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre Mıhçı'nın yaklaşık 20 gün önce İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı, İstanbul'a geldikten sonra Kağıthane ve Fatih'te bombalı eylem için keşif yaptığı, hedefinde ise polis ile askerlerin olduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalara göre Mıhçı, 2014 yılında PKK-KCK silahlı terör örgütüne katıldı. Örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasında yer alan terör örgütü üyesinin; canlı bomba ve sabotaj konularında eğitim aldığı, bomba yapımı konusunda eğitim aldığı ve uzmanlaşarak diğer sözde özel kuvvet bünyesinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına eğitim verdiği belirlendi.Daha önce yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinde adı geçtiği tespit edilen Mıhçı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçeceği bölgelere mayın döşediği ve geçmiş dönemlerde büyükşehirlere bombalı eylem yapmak amacıyla çok sayıda örgüt mensubunu Türkiye'ye gönderme faaliyetlerinde bulunan terör örgütünün sözde 'Şehit Zilan Ölümsüzler' taburunda faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.Öte yandan, Mıhçı'nın Fatih'te bombalı eylem için keşif yaptığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

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