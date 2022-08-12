https://tr.sputniknews.com/20220812/iyi-parti-aksenerin-kadindan-imam-olmaz-sozlerine-aciklik-getirdi-ironi-seklinde-soyledi-1059848972.html
İYİ Parti, Akşener’in ‘Kadından imam olmaz’ sözlerine açıklık getirdi: İroni şeklinde söyledi
İYİ Parti, Akşener’in ‘Kadından imam olmaz’ sözlerine açıklık getirdi: İroni şeklinde söyledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir esnaf ziyaretindeki 'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda' sözleri... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T16:03+0300
2022-08-12T16:03+0300
2022-08-12T16:03+0300
politika
türkiye
iyi parti
meral akşener
kadın
imam
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Nevşehir’deki bir esnaf ziyareti sırasında, bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ifade ederken kullandığı, "Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda" sözleri gündem yarattı.Konuya ilişkin partiden açıklama geldi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İYİ Partili yöneticiler açıklamalarında, Akşener'in sözlerinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, daha önceki sözlerine tepki olduğunu belirtti.Habere göre, "Akşener, o ziyaret kapsamında, bu sözleri ‘alaycı ve ironi’ şeklinde söyledi. Hedefinde daha önce kadınlara yönelik bu açıklamayı yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bazı tarikat ve cemaatler var" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220809/iyi-parti-genel-baskani-aksener-saldiriya-ugrayan-cemevini-ziyaret-etti-1059677767.html
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İYİ Parti, Akşener’in ‘Kadından imam olmaz’ sözlerine açıklık getirdi: İroni şeklinde söyledi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir esnaf ziyaretindeki 'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda' sözleri tartışma yarattı, partiden açıklama geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Nevşehir’deki bir esnaf ziyareti sırasında, bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ifade ederken kullandığı, "Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda" sözleri gündem yarattı.
Konuya ilişkin partiden açıklama geldi. Cumhuriyet'te yer alan habere
göre, İYİ Partili yöneticiler açıklamalarında, Akşener'in sözlerinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, daha önceki sözlerine tepki olduğunu belirtti.
Habere göre, "Akşener, o ziyaret kapsamında, bu sözleri ‘alaycı ve ironi’ şeklinde söyledi. Hedefinde daha önce kadınlara yönelik bu açıklamayı yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bazı tarikat ve cemaatler var" ifadeleri kullanıldı.