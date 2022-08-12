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Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü: Çok sayıda yaralı var
Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü: Çok sayıda yaralı var
Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir direklerle ilerleyen kamyon durağa yanaşan İETT otobüsünü biçti. Feci kazada otobüsün sol tarafı büyük hasar... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul Arnavutköy'de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü.Kaza saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Sincanlar Otobüs durağı önünde meydana geldi.İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti.Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı. Kamyon otobüsün içine girerek sol tarafını biçerek ilerlerdi.iki kişinin durumu ağırFeci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220810/yamac-parasutu-yapan-okul-muduru-gecirdigi-kaza-sonucu-oldu-1059741528.html
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türkiye, istanbul, iett

Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü: Çok sayıda yaralı var

14:08 12.08.2022 (güncellendi: 14:09 12.08.2022)
© DHAKamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü: Çok sayıda yaralı
Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü: Çok sayıda yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© DHA
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Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir direklerle ilerleyen kamyon durağa yanaşan İETT otobüsünü biçti. Feci kazada otobüsün sol tarafı büyük hasar görürken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
İstanbul Arnavutköy'de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü.
Kaza saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Sincanlar Otobüs durağı önünde meydana geldi.
İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti.

Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı. Kamyon otobüsün içine girerek sol tarafını biçerek ilerlerdi.

iki kişinin durumu ağır

Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.
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