https://tr.sputniknews.com/20220812/karadagda-silahli-saldiri-11-olu-6-yarali-1059866253.html

Karadağ'da silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı

Karadağ'da silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı

Karadağ'da silahlı bir saldırganın etrafa ateş açması sonucu 11 kişi öldü, 1'i polis 6 kişi yaralandı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T21:46+0300

2022-08-12T21:46+0300

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dünya

karadağ

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silahlı saldırı

ölü

yaralı

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Karadağ'ın Cetinje kentinde bir saldırganın, önce kendi ailesine ardından polislere ve yoldan geçenlere ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Cetinje Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı kaydedildi.Olayda 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırganın polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi.Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtığı belirtildi.​​​​​​​Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, yaptığı açıklamada, "Tüm Karadağ vatandaşlarını masum kurbanların aileleri, akrabaları, dostları ve Cetinje vatandaşlarının yanında olmaya çağırıyorum. Karadağ daha önce böyle bir trajedi görmedi" ifadesini kullandı.

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karadağ, saldırı, silahlı saldırı, ölü, yaralı