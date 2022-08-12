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https://tr.sputniknews.com/20220812/karadagda-silahli-saldiri-11-olu-6-yarali-1059866253.html
Karadağ'da silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
Karadağ'da silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
Karadağ'da silahlı bir saldırganın etrafa ateş açması sonucu 11 kişi öldü, 1'i polis 6 kişi yaralandı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T21:46+0300
2022-08-12T21:46+0300
dünya
karadağ
saldırı
silahlı saldırı
ölü
yaralı
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Karadağ'ın Cetinje kentinde bir saldırganın, önce kendi ailesine ardından polislere ve yoldan geçenlere ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Cetinje Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı kaydedildi.Olayda 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırganın polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi.Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtığı belirtildi.​​​​​​​Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, yaptığı açıklamada, "Tüm Karadağ vatandaşlarını masum kurbanların aileleri, akrabaları, dostları ve Cetinje vatandaşlarının yanında olmaya çağırıyorum. Karadağ daha önce böyle bir trajedi görmedi" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220812/yazar-salman-rusdi-new-yorkta-saldiriya-ugradi-1059858382.html
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karadağ, saldırı, silahlı saldırı, ölü, yaralı

Karadağ'da silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı

21:46 12.08.2022
© AAKaradağ'da silahlı bir saldırganın etrafa ateş açması sonucu 11 kişi öldü, 1'i polis 6 kişi yaralandı.
Karadağ'da silahlı bir saldırganın etrafa ateş açması sonucu 11 kişi öldü, 1'i polis 6 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© AA
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Karadağ'da silahlı bir saldırganın etrafa ateş açması sonucu 11 kişi öldü, 1'i polis 6 kişi yaralandı.
Karadağ'ın Cetinje kentinde bir saldırganın, önce kendi ailesine ardından polislere ve yoldan geçenlere ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Cetinje Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı kaydedildi.

Olayda 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırganın polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtığı belirtildi.

​​​​​​​Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, yaptığı açıklamada, "Tüm Karadağ vatandaşlarını masum kurbanların aileleri, akrabaları, dostları ve Cetinje vatandaşlarının yanında olmaya çağırıyorum. Karadağ daha önce böyle bir trajedi görmedi" ifadesini kullandı.
Salman Rüşdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
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