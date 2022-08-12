https://tr.sputniknews.com/20220812/kaz-golu-cevresine-kurulmasi-planlanan-maden-ocagi-mahkeme-karari-ile-durduruldu-1059873662.html

Kaz Gölü çevresine kurulması planlanan maden ocağı, mahkeme kararı ile durduruldu

Kaz Gölü çevresine kurulması planlanan maden ocağı, mahkeme kararı ile durduruldu

Sivas’ın Zara ilçesinde adeta çölde bir vahayı andıran Kaz Gölü'nün çevresinde kurulması planlanan maden ocağı mahkeme kararı ile durduruldu. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T23:18+0300

2022-08-12T23:18+0300

2022-08-12T23:19+0300

türkiye

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maden ocağı

sivas

zara

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Sivas’ın Zara ilçesi Eymir köyü yakınında bulunan Kaz Gölü, doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. 2019 yılı sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 'Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen göl, birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda göle yakın bir noktada maden ocağı kurulmak istenmiş bu duruma Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği ve köy sakinleri tepki göstererek hukuk mücadelesi başlatmıştı.Kavasbaşı, Ütük ve Eymir köyleri muhtarlıkları tarafından Bölge İdare Mahkemesine açılan yürütmeyi durdurma davası sonuçlandı. Mahkeme, projenin uygulanması halinde Kaz Gölü'nde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar doğaseverleri bir hayli mutlu etti.'Sonunda başardık'ZASİAD Başkanı Şenel Çobanoğlu, verdikleri mücadelenin sonunda başardıklarını söyleyerek, “Kaz Gölü için iş adamlarımız, tüm sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz gönül birlikteliği yaptık. Burası 135 tane kuşun uğrak yeri. Burayla ilgili bir mangan madeni sorunumuz oldu. Üç dört yerden numune aldılar ve ruhsat alınmıştı. Bunun iptali için ciddi bir mücadele yaparak açılması planlanan maden ocağının ruhsatının iptali için müracaatlar yaptık. Sonunda başardık, kazandık. Bu doğal güzelliği Zara’mıza, ülkemize kazandırdık” dedi.Kaz Gölü sahip olduğu canlı popülasyonu, barındırdığı endemik bitki türleri ve ev sahipliği yaptığı nesli tükenmekte olan kuş türleri ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda tarımda kullanılan bilinçsiz sulama ve yakılarak yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getirilen göl, Zaralı iş insanlarının başlattığı mücadele ile kurtarılmıştı. Göl, dünyada son kalan 40 turna ailesinden 3'üne ve nesli tükenmekte olduğu düşünülen küçük beyaz akbabalara ev sahipliği yapıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220301/tunc-soyer-zeytin-agaclarina-maden-ocagi-hanceri-saplamak-gelecegimize-ihanettir-1054347919.html

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