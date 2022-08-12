https://tr.sputniknews.com/20220812/kazdigi-tunelin-altinda-kalan-soyguncu-sekiz-saatte-kurtarildi-1059843261.html

Kazdığı tünelin altında kalan soyguncu sekiz saatte kurtarıldı

Kazdığı tünelin altında kalan soyguncu sekiz saatte kurtarıldı

İtalya'nın başkenti Roma'da yerin altı metre altındaki bir tünelde sıkışıp kalan bir adam bulunduğu yerden sağ çıkmayı başarırken polis olayla ilgili... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T13:57+0300

2022-08-12T13:57+0300

2022-08-12T13:57+0300

dünya

italya

roma

tünel

banka

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Bir suç örgütü üyesi olduğu sanılan, kazdıkları tünelin çökmesi sonucu yerin dibinde mahsur kalan ve çetenin bir diğer üyesinin sağlık görevlilerinden yardım istemesi sonucu tam yeri tespit edilen adam itfaiye ekibinin sekiz saatlik uğraşı sayesinde kurtarıldı. Tünelden kaçıp kurtulmayı başaran dört işbirlikçisi ise polisten kurtulamadı. İtalyan basınına göre sabıka kayıtları bulunan zanlılar resmi tatilden ötürü şehrin bir nebze boş olmasını fırsat bilip tüneli kazdıkları yerin yakınlarındaki bir bankayı soymayı planlıyordu.

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italya, roma, tünel, banka