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Kazdığı tünelin altında kalan soyguncu sekiz saatte kurtarıldı
Kazdığı tünelin altında kalan soyguncu sekiz saatte kurtarıldı
İtalya'nın başkenti Roma'da yerin altı metre altındaki bir tünelde sıkışıp kalan bir adam bulunduğu yerden sağ çıkmayı başarırken polis olayla ilgili... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T13:57+0300
2022-08-12T13:57+0300
dünya
italya
roma
tünel
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Bir suç örgütü üyesi olduğu sanılan, kazdıkları tünelin çökmesi sonucu yerin dibinde mahsur kalan ve çetenin bir diğer üyesinin sağlık görevlilerinden yardım istemesi sonucu tam yeri tespit edilen adam itfaiye ekibinin sekiz saatlik uğraşı sayesinde kurtarıldı. Tünelden kaçıp kurtulmayı başaran dört işbirlikçisi ise polisten kurtulamadı. İtalyan basınına göre sabıka kayıtları bulunan zanlılar resmi tatilden ötürü şehrin bir nebze boş olmasını fırsat bilip tüneli kazdıkları yerin yakınlarındaki bir bankayı soymayı planlıyordu.
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Kazdığı tünelin altında kalan soyguncu sekiz saatte kurtarıldı

13:57 12.08.2022
© AAİtalyan polisi
İtalyan polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© AA
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İtalya'nın başkenti Roma'da yerin altı metre altındaki bir tünelde sıkışıp kalan bir adam bulunduğu yerden sağ çıkmayı başarırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bir suç örgütü üyesi olduğu sanılan, kazdıkları tünelin çökmesi sonucu yerin dibinde mahsur kalan ve çetenin bir diğer üyesinin sağlık görevlilerinden yardım istemesi sonucu tam yeri tespit edilen adam itfaiye ekibinin sekiz saatlik uğraşı sayesinde kurtarıldı. Tünelden kaçıp kurtulmayı başaran dört işbirlikçisi ise polisten kurtulamadı.
İtalyan basınına göre sabıka kayıtları bulunan zanlılar resmi tatilden ötürü şehrin bir nebze boş olmasını fırsat bilip tüneli kazdıkları yerin yakınlarındaki bir bankayı soymayı planlıyordu.
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