https://tr.sputniknews.com/20220812/kedi-fareyle-degil-fare-kediyle-oynadi-1059837060.html
Afyonkarahisar’da bir fare, kendisini yakalamak isteyen kediyi kovaladı
Afyonkarahisar’da bir fare, kendisini yakalamak isteyen kediyi kovaladı
Afyonkarahisar’da bir fare kendisini yakalamak isteyen kediye kafa tutup, kediyi kovalayarak yem olmaktan kurtuldu. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T10:44+0300
2022-08-12T10:44+0300
2022-08-12T10:46+0300
yaşam
kedi
fare
afyonkarahisar
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Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde edinilen bilgilere göre, köy yolunda ilerleyen bir vatandaş yol ortasında kedi ile farenin kavga ettiğini gördü. Ardından cep telefonu ile olayı görüntüleyen vatandaşın çektiği video sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Görüntülerde fareyi yemeğe çalışan kedinin yaptığı hamleye fare kendisini savunarak karşılık verdi.Fare kedinin üstüne atlamaya çalışıp bu arada da kuyruğunu yakalamaya çalıştı. Kedi ile fare bir süre çevrelerinde döndükten sonra kedi sonunda pes ederek durdu. Sonrasında ise fare otluk alana girerek gözlerden kaybolurken, kedi ise farenin arkasından bakakaldı.
https://tr.sputniknews.com/20220808/1059650543.html
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kedi, fare, afyonkarahisar
Afyonkarahisar’da bir fare, kendisini yakalamak isteyen kediyi kovaladı
10:44 12.08.2022 (güncellendi: 10:46 12.08.2022) Abone ol
Afyonkarahisar’da bir fare kendisini yakalamak isteyen kediye kafa tutup, kediyi kovalayarak yem olmaktan kurtuldu.
Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde edinilen bilgilere göre, köy yolunda ilerleyen bir vatandaş yol ortasında kedi ile farenin kavga ettiğini gördü.
Ardından cep telefonu ile olayı görüntüleyen vatandaşın çektiği video sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Görüntülerde fareyi yemeğe çalışan kedinin yaptığı hamleye fare kendisini savunarak karşılık verdi.
Fare kedinin üstüne atlamaya çalışıp bu arada da kuyruğunu yakalamaya çalıştı. Kedi ile fare bir süre çevrelerinde döndükten sonra kedi sonunda pes ederek durdu. Sonrasında ise fare otluk alana girerek gözlerden kaybolurken, kedi ise farenin arkasından bakakaldı.