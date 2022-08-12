https://tr.sputniknews.com/20220812/kirsehirde-neset-ertas-heykeli-tahrip-edildi-1059836500.html
Kırşehir’de Neşet Ertaş heykeli tahrip edildi
Kırşehir’de Neşet Ertaş heykeli tahrip edildi
Kırşehir’in Kaman ilçesinde merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın heykeli kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T10:38+0300
2022-08-12T10:38+0300
2022-08-12T10:38+0300
yaşam
neşet ertaş
heykel
saldırı
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Geçtiğimiz dönem belediyesi tarafından ilçe meydanına kurulan bozlak ustası sanatçı Ertaş’ın büstü ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı. Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye yöneticileri tarafından rafa kaldırılan Ertaş’ın büstü Kaman ilçesinde abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konuldu.Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş’ın büstüne saldırdı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/1059194671.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
neşet ertaş, heykel, saldırı
Kırşehir’de Neşet Ertaş heykeli tahrip edildi
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Kırşehir’in Kaman ilçesinde merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın heykeli kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.
Geçtiğimiz dönem belediyesi tarafından ilçe meydanına kurulan bozlak ustası sanatçı Ertaş’ın büstü ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı.
Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye yöneticileri tarafından rafa kaldırılan Ertaş’ın büstü Kaman ilçesinde abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konuldu.
Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş’ın büstüne saldırdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.