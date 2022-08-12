https://tr.sputniknews.com/20220812/kirsehirde-neset-ertas-heykeli-tahrip-edildi-1059836500.html

Kırşehir’de Neşet Ertaş heykeli tahrip edildi

Kırşehir’de Neşet Ertaş heykeli tahrip edildi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın heykeli kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T10:38+0300

2022-08-12T10:38+0300

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yaşam

neşet ertaş

heykel

saldırı

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Geçtiğimiz dönem belediyesi tarafından ilçe meydanına kurulan bozlak ustası sanatçı Ertaş’ın büstü ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı. Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye yöneticileri tarafından rafa kaldırılan Ertaş’ın büstü Kaman ilçesinde abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konuldu.Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş’ın büstüne saldırdı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220727/1059194671.html

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neşet ertaş, heykel, saldırı