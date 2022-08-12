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https://tr.sputniknews.com/20220812/kusadasi-belediyesi-insan-kaynaklari-muduru-komsu-kavgasinda-olduruldu-1059827333.html
Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü, komşu kavgasında öldürüldü
Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü, komşu kavgasında öldürüldü
Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Balsak, komşu kavgasında yaşamını yitirdi. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kuşadası
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak hayatını kaybetti.Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Vizyon Park Sitesi'nde ikamet eden 37 yaşındaki Balsak ile komşuları arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Balsak, bıçakla yaralandı.Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldıran Balsak, hastanede yaşamını yitirdi.Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Almanya'da yaşadığı, tatil için ilçedeki evlerine geldiği öğrenildi.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acılarının büyük olduğunu belirterek, Balsak'ın yakınlarına başsağlığı diledi.
türkiye
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kuşadası, ahmet balsak

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü, komşu kavgasında öldürüldü

01:53 12.08.2022
© İHA / EŞBER OKAYER-Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Balsak, ikamet ettiği sitede çıkan tartışmada komşusu tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından hastane bahçesinde taraflar arasında kavga çıktı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Balsak, ikamet ettiği sitede çıkan tartışmada komşusu tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından hastane bahçesinde taraflar arasında kavga çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© İHA / EŞBER OKAYER-
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Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Balsak, komşu kavgasında yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak hayatını kaybetti.
Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Vizyon Park Sitesi'nde ikamet eden 37 yaşındaki Balsak ile komşuları arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Balsak, bıçakla yaralandı.
Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldıran Balsak, hastanede yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Almanya'da yaşadığı, tatil için ilçedeki evlerine geldiği öğrenildi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acılarının büyük olduğunu belirterek, Balsak'ın yakınlarına başsağlığı diledi.
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