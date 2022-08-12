https://tr.sputniknews.com/20220812/meksika-merkez-bankasindan-75-baz-puanlik-faiz-artisi-1059831335.html
Meksika Merkez Bankası’ndan 75 baz puanlık faiz artışı
Meksika Merkez Bankası’ndan 75 baz puanlık faiz artışı
Meksika Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 8.50'ye yükseltti 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T04:54+0300
2022-08-12T04:54+0300
2022-08-12T04:58+0300
ekonomi
merkez bankası
meksika merkez bankası
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Meksika Merkez Bankası olarak bilinen Banxico, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 8.50'ye yükseltti. Faizin değiştirilmesi yönündeki kararı oy birliğiyle alan Kurul, art arda ikinci kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmiş oldu.BloombergHT'nin haberine göre Banxico, gerçekleştirdiği son 10 para politikası toplantısında faiz oranını toplamda 450 baz puan artırdı.Karar metninde yapılan açıklamada, enflasyonist baskıların "önemli ölçüde yukarı yönlü olduğu" belirtildi.Latin Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisi olan Meksika'nın enflasyon oranı Temmuz'da yıllık bazda yüzde 8,15 artarak, yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
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merkez bankası, meksika merkez bankası
Meksika Merkez Bankası’ndan 75 baz puanlık faiz artışı
04:54 12.08.2022 (güncellendi: 04:58 12.08.2022) Abone ol
Meksika Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 8.50'ye yükseltti
Meksika Merkez Bankası olarak bilinen Banxico, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 8.50'ye yükseltti. Faizin değiştirilmesi yönündeki kararı oy birliğiyle alan Kurul, art arda ikinci kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmiş oldu.
BloombergHT'nin haberine
göre Banxico, gerçekleştirdiği son 10 para politikası toplantısında faiz oranını toplamda 450 baz puan artırdı.
Karar metninde yapılan açıklamada, enflasyonist baskıların "önemli ölçüde yukarı yönlü olduğu" belirtildi.
Latin Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisi olan Meksika'nın enflasyon oranı Temmuz'da yıllık bazda yüzde 8,15 artarak, yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.