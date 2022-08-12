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https://tr.sputniknews.com/20220812/musuldaki-vadide-yangin-1059830019.html
Musul'daki Kamış Vadisi'nde yangın
Musul'daki Kamış Vadisi'nde yangın
Irak’ın Musul şehrindeki Kamış Vadisi'nde çıkan ve hızla yayılan yangın kontrol altına alındı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T03:49+0300
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türkiye
musul
irak
yangın
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Irak’ın kuzeyinde yer alan Musul’un Sümer semtindeki Kamış Vadisi'nde yangın çıktı.Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken alevler hızla geniş alana yayıldı.Yangının nedeni henüz bilinmezken, saatler süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı.Can kaybının olmadığı belirtildi.
türkiye
musul
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musul, irak, yangın

Musul'daki Kamış Vadisi'nde yangın

03:49 12.08.2022 (güncellendi: 03:51 12.08.2022)
Musul'daki vadide yangın paniği
Musul'daki vadide yangın paniği - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
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Irak’ın Musul şehrindeki Kamış Vadisi'nde çıkan ve hızla yayılan yangın kontrol altına alındı.
Irak’ın kuzeyinde yer alan Musul’un Sümer semtindeki Kamış Vadisi'nde yangın çıktı.
Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken alevler hızla geniş alana yayıldı.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, saatler süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı.
Can kaybının olmadığı belirtildi.
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