https://tr.sputniknews.com/20220812/pakistanda-kopru-sel-sularina-kapildi-1059854048.html

Pakistan'da köprü sel sularına kapıldı

Pakistan'da köprü sel sularına kapıldı

Pakistan'ın Yukarı Kohistan bölgesindeki Karakoram Otoyolu üzerindeki prefabrik çelikten yapılmış geçici köprü sel sularına kapıldı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T16:51+0300

2022-08-12T16:51+0300

2022-08-12T16:51+0300

dünya

pakistan

sel

köprü

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Pakistan'ın Yukarı Kohistan bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Yukarı Kohistan'ın Dasu bölgesindeki Karakoram Otoyolu üzerine prefabrik çelikten yapılmış geçici köprü de yerinden kurtularak sel sularına kapıldı. Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman köprünün sel sularına kapılarak hasar gördüğünü doğrulayarak, "Karakoram Otoyolu iki taraftan da trafiğe kapatıldı. Babusar yolunda şimdilik otobüse izin verilmiyor. Bölgedeki tüm güvenlik birimlerinin tetikte olması gerekiyor. Köprü dayanıklı değildi" dedi.Pakistan’da muson yağmurlarının haziran ortasında başlamasından bu yana şiddetli yağışlar ve ardından gelen sellerde en az 500 kişi hayatını kaybetti.

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pakistan, sel, köprü