https://tr.sputniknews.com/20220812/pastanedeki-bocekli-pastalara-el-konuldu-1059842348.html

Pastanedeki böcekli pastalara el konuldu

Pastanedeki böcekli pastalara el konuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri ihbar üzerine gittikleri pastanede hijyenik koşullarda üretilmeyen içerisinde sinek böcek bulunan ürünlere el koydu. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T13:13+0300

2022-08-12T13:13+0300

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türkiye

türkiye

mersin

böcek

görgülü pastaneleri

denetim

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Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri ihbar üzerine gittikleri pastanede hijyenik koşullarda üretilmeyen içerisinde sinek böcek bulunan ürünlere el koydu.İnsan sağlığına karşı üretilen ürünler için denetimi sıkılaştıran Tarsus Belediyesi ekipleri, bu çerçevede sık sık denetim yapıyor, ihbarları dikkate alıyor.Bir ihbarı değerlendiren Tarsus Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü kötü koşullarda üretim yapılan pastaneye giderek halk sağlığını etkileyen ürünlere el koydu. İçerisinde böcek ve sineklerin bulunduğu sağlıksız koşullarda üretimi gerçekleşen pastane ürünleri için sağlık işleri ekipleri numune örnekleri alarak inceleme başlattı.Yetkililer, ilçede bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

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türkiye, mersin, böcek, görgülü pastaneleri, denetim