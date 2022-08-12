https://tr.sputniknews.com/20220812/pitircik-serisinin-yaraticisi-sempe-hayatini-kaybetti-1059836620.html
'Pıtırcık' serisinin yaratıcısı Sempe hayatını kaybetti
'Pıtırcık' serisinin yaratıcısı Sempe hayatını kaybetti
Uluslararası çok satan listesindeki, Türkiye'de de 'Pıtırcık' olarak bilinen serinin yaratıcısı Fransız Sempe öldü. New Yorker dergisi kapak çizimleriyle de... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T11:02+0300
2022-08-12T11:02+0300
2022-08-12T11:02+0300
yaşam
pıtırcık
jean-jacques sempé
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Türkçeye 'Pıtırcık' olarak çevrilen çocuk kitabı serisi 'Le Petit Nicolas'ın yaratıcısı olan Fransız yazar- çizer Jean- Jacques Sempe'nin 89 yaşında öldüğü açıklandı. Arkadaşlarından Marc Lecarpentier, Sempe'nin dün akşam yazlık evinde ailesiyle birlikteyken huzur içinde öldüğünü duyurdu. Fransa'da 1950'lerde çocukluğun idealize edilmiş bir versiyonunu anlattığı ve uluslararası çok satan olan Pıtırcık haricinde Sempe aynı zamanda New Yorker dergisinin kapağında çizimleriyle en çok yer alan sanatçı. Aslında caz piyanisti olmak isteyen ve zorlu bir çocukluk geçiren Sempe 14 yaşında okulu bıraktı ve yaşı konusunda yalan söyleyip orduya katıldı. Orduda işler istediği gibi gitmeyen Sempe bunun üzerine başkent Paris'teki gazetelere çizimlerini satmaya başladı, bu süreçte 'Asteriks' sersinin yaratıcısı Rene Goscinny ile arkadaş oldu. İkili 1959'da 'Pıtırcık'ı ilk yarattıklarında seri hiç sükse getirmedi ve Sempe yaşamını idame ettirmek için yine çizimlerini satmakla yetinmek zorunda kaldı. Sempe'nin asıl üne kavuşması ise 1978'de New Yorker'da işe girmesiyle oldu. Pıtırcık serisi de 45 ülkede 15 milyondan fazla sattı, birçok kez filme ve çizgi filme uyarlandı.
https://tr.sputniknews.com/20200124/pariste-asteriks-yaraticisinin-heykeli-acildi-1041241217.html
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pıtırcık, jean-jacques sempé
'Pıtırcık' serisinin yaratıcısı Sempe hayatını kaybetti
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Uluslararası çok satan listesindeki, Türkiye'de de 'Pıtırcık' olarak bilinen serinin yaratıcısı Fransız Sempe öldü. New Yorker dergisi kapak çizimleriyle de büyük üne kavuşan Sempe 89 yaşındaydı.
Türkçeye 'Pıtırcık' olarak çevrilen çocuk kitabı serisi 'Le Petit Nicolas'ın yaratıcısı olan Fransız yazar- çizer Jean- Jacques Sempe'nin 89 yaşında öldüğü açıklandı. Arkadaşlarından Marc Lecarpentier, Sempe'nin dün akşam yazlık evinde ailesiyle birlikteyken huzur içinde öldüğünü duyurdu.
Fransa'da 1950'lerde çocukluğun idealize edilmiş bir versiyonunu anlattığı ve uluslararası çok satan olan Pıtırcık haricinde Sempe aynı zamanda New Yorker dergisinin kapağında çizimleriyle en çok yer alan sanatçı.
Aslında caz piyanisti olmak isteyen ve zorlu bir çocukluk geçiren Sempe 14 yaşında okulu bıraktı ve yaşı konusunda yalan söyleyip orduya katıldı. Orduda işler istediği gibi gitmeyen Sempe bunun üzerine başkent Paris'teki gazetelere çizimlerini satmaya başladı, bu süreçte 'Asteriks' sersinin yaratıcısı Rene Goscinny ile arkadaş oldu.
İkili 1959'da 'Pıtırcık'ı ilk yarattıklarında seri hiç sükse getirmedi ve Sempe yaşamını idame ettirmek için yine çizimlerini satmakla yetinmek zorunda kaldı. Sempe'nin asıl üne kavuşması ise 1978'de New Yorker'da işe girmesiyle oldu. Pıtırcık serisi de 45 ülkede 15 milyondan fazla sattı, birçok kez filme ve çizgi filme uyarlandı.