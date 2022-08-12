https://tr.sputniknews.com/20220812/plajda-guneslenirken-ucan-semsiye-gogsune-saplandi-hayatini-kaybetti-1059857692.html

Plajda güneşlenirken uçan şemsiye göğsüne saplandı, hayatını kaybetti

Plajda güneşlenirken uçan şemsiye göğsüne saplandı, hayatını kaybetti

ABD’nin Güney Karolina eyaletinde bir plajda güneşlenen 63 yaşındaki Tammy Perreault isimli bir kadın trajik bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. Güneşlendiği... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T18:28+0300

2022-08-12T18:28+0300

2022-08-12T18:28+0300

yaşam

abd

güney karolina

plaj

güneşlenme

şemsiye

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63 yaşındaki Tammy Perreault, Güney Karolina’da denize girmek için bir plajı seçti. Öğle saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan bir şemsiyenin sapı kadının göğsüne saplandı. Görgü tanıklarının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Acilen hastaneye kaldırılan kadın yaşam savaşını kaybetti.Horry County Acil Durum Yönetimi sözcüsü Thomas Bell, yerel haber kanalı WMBF'ye yaptığı açıklamada geçmişte de benzer olayların yaşandığından söz etti. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, 2010'dan 2018'e kadar yaklaşık 2.800 doğrulanmamış plaj şemsiyesiyle ilgili yaralanma olduğunu tahmin ediyor.

güney karolina

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abd, güney karolina, plaj, güneşlenme, şemsiye