Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220812/plajda-guneslenirken-ucan-semsiye-gogsune-saplandi-hayatini-kaybetti-1059857692.html
Plajda güneşlenirken uçan şemsiye göğsüne saplandı, hayatını kaybetti
Plajda güneşlenirken uçan şemsiye göğsüne saplandı, hayatını kaybetti
ABD’nin Güney Karolina eyaletinde bir plajda güneşlenen 63 yaşındaki Tammy Perreault isimli bir kadın trajik bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. Güneşlendiği... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T18:28+0300
2022-08-12T18:28+0300
yaşam
abd
güney karolina
plaj
güneşlenme
şemsiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1044885326_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_06bdfb4f9073419d3d5adfa468e79cc2.jpg
63 yaşındaki Tammy Perreault, Güney Karolina’da denize girmek için bir plajı seçti. Öğle saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan bir şemsiyenin sapı kadının göğsüne saplandı. Görgü tanıklarının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Acilen hastaneye kaldırılan kadın yaşam savaşını kaybetti.Horry County Acil Durum Yönetimi sözcüsü Thomas Bell, yerel haber kanalı WMBF'ye yaptığı açıklamada geçmişte de benzer olayların yaşandığından söz etti. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, 2010'dan 2018'e kadar yaklaşık 2.800 doğrulanmamış plaj şemsiyesiyle ilgili yaralanma olduğunu tahmin ediyor.
güney karolina
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1044885326_66:0:1134:801_1920x0_80_0_0_62bbc0f1ac910414d8ce61de355a11f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, güney karolina, plaj, güneşlenme, şemsiye

Plajda güneşlenirken uçan şemsiye göğsüne saplandı, hayatını kaybetti

18:28 12.08.2022
© AASahil, kalabalık, deniz, plaj
Sahil, kalabalık, deniz, plaj - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© AA
Abone olTelegram
ABD’nin Güney Karolina eyaletinde bir plajda güneşlenen 63 yaşındaki Tammy Perreault isimli bir kadın trajik bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. Güneşlendiği sırada plajdaki bir şemsiyenin uçmasıyla dehşeti yaşayan kadın geçirdiği göğüs travması sonrasında yaşama gözlerini yumdu.
63 yaşındaki Tammy Perreault, Güney Karolina’da denize girmek için bir plajı seçti. Öğle saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan bir şemsiyenin sapı kadının göğsüne saplandı.
Görgü tanıklarının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Acilen hastaneye kaldırılan kadın yaşam savaşını kaybetti.
Horry County Acil Durum Yönetimi sözcüsü Thomas Bell, yerel haber kanalı WMBF'ye yaptığı açıklamada geçmişte de benzer olayların yaşandığından söz etti. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, 2010'dan 2018'e kadar yaklaşık 2.800 doğrulanmamış plaj şemsiyesiyle ilgili yaralanma olduğunu tahmin ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала