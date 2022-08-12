https://tr.sputniknews.com/20220812/plajda-guneslenirken-ucan-semsiye-gogsune-saplandi-hayatini-kaybetti-1059857692.html
Plajda güneşlenirken uçan şemsiye göğsüne saplandı, hayatını kaybetti
Plajda güneşlenirken uçan şemsiye göğsüne saplandı, hayatını kaybetti
ABD’nin Güney Karolina eyaletinde bir plajda güneşlenen 63 yaşındaki Tammy Perreault isimli bir kadın trajik bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. Güneşlendiği... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T18:28+0300
2022-08-12T18:28+0300
2022-08-12T18:28+0300
yaşam
abd
güney karolina
plaj
güneşlenme
şemsiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1044885326_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_06bdfb4f9073419d3d5adfa468e79cc2.jpg
63 yaşındaki Tammy Perreault, Güney Karolina’da denize girmek için bir plajı seçti. Öğle saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan bir şemsiyenin sapı kadının göğsüne saplandı. Görgü tanıklarının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Acilen hastaneye kaldırılan kadın yaşam savaşını kaybetti.Horry County Acil Durum Yönetimi sözcüsü Thomas Bell, yerel haber kanalı WMBF'ye yaptığı açıklamada geçmişte de benzer olayların yaşandığından söz etti. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, 2010'dan 2018'e kadar yaklaşık 2.800 doğrulanmamış plaj şemsiyesiyle ilgili yaralanma olduğunu tahmin ediyor.
güney karolina
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1044885326_66:0:1134:801_1920x0_80_0_0_62bbc0f1ac910414d8ce61de355a11f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, güney karolina, plaj, güneşlenme, şemsiye
Plajda güneşlenirken uçan şemsiye göğsüne saplandı, hayatını kaybetti
Abone ol
ABD’nin Güney Karolina eyaletinde bir plajda güneşlenen 63 yaşındaki Tammy Perreault isimli bir kadın trajik bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. Güneşlendiği sırada plajdaki bir şemsiyenin uçmasıyla dehşeti yaşayan kadın geçirdiği göğüs travması sonrasında yaşama gözlerini yumdu.
63 yaşındaki Tammy Perreault, Güney Karolina’da denize girmek için bir plajı seçti. Öğle saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan bir şemsiyenin sapı kadının göğsüne saplandı.
Görgü tanıklarının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Acilen hastaneye kaldırılan kadın yaşam savaşını kaybetti.
Horry County Acil Durum Yönetimi sözcüsü Thomas Bell, yerel haber kanalı WMBF'ye yaptığı açıklamada geçmişte de benzer olayların yaşandığından söz etti. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, 2010'dan 2018'e kadar yaklaşık 2.800 doğrulanmamış plaj şemsiyesiyle ilgili yaralanma olduğunu tahmin ediyor.