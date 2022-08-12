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https://tr.sputniknews.com/20220812/polisin-silahiyla-2-polisi-vurdu-1059833441.html
Polisin silahıyla 2 polisi vurdu
Polisin silahıyla 2 polisi vurdu
Antalya’da dün saat 17.00 sıralarında Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize yunus ekipleri, aile içi şiddet ihbarı aldı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T08:29+0300
2022-08-12T08:29+0300
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antalya
polis
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Olay yerine giden polis memurları H.A. ve S.Ö., Fırat A.’yı etkisiz hale getirmek istedi. Bu sırada polislerin elinden kaçan Fırat A., ekiplere taş atmaya başladı. Fırat A.’yı kovalayan polislerden birinin tabancası düştü. Tabancayı alan Fırat A.’nın çevreye rasgele ateş açması sonucu 2 polis ayaklarından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Fırat A. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü.
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antalya, polis

Polisin silahıyla 2 polisi vurdu

08:29 12.08.2022
© DHAPolisin silahıyla 2 polisi vurdu
Polisin silahıyla 2 polisi vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© DHA
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Antalya’da dün saat 17.00 sıralarında Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize yunus ekipleri, aile içi şiddet ihbarı aldı.
Olay yerine giden polis memurları H.A. ve S.Ö., Fırat A.’yı etkisiz hale getirmek istedi. Bu sırada polislerin elinden kaçan Fırat A., ekiplere taş atmaya başladı. Fırat A.’yı kovalayan polislerden birinin tabancası düştü.
Tabancayı alan Fırat A.’nın çevreye rasgele ateş açması sonucu 2 polis ayaklarından yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Fırat A. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü.
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