https://tr.sputniknews.com/20220812/polisin-silahiyla-2-polisi-vurdu-1059833441.html

Polisin silahıyla 2 polisi vurdu

Polisin silahıyla 2 polisi vurdu

Antalya’da dün saat 17.00 sıralarında Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize yunus ekipleri, aile içi şiddet ihbarı aldı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T08:29+0300

2022-08-12T08:29+0300

2022-08-12T08:29+0300

türkiye

antalya

polis

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Olay yerine giden polis memurları H.A. ve S.Ö., Fırat A.’yı etkisiz hale getirmek istedi. Bu sırada polislerin elinden kaçan Fırat A., ekiplere taş atmaya başladı. Fırat A.’yı kovalayan polislerden birinin tabancası düştü. Tabancayı alan Fırat A.’nın çevreye rasgele ateş açması sonucu 2 polis ayaklarından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Fırat A. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü.

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antalya, polis