https://tr.sputniknews.com/20220812/portekiz-yoksul-ailelere-cocuklari-icin-para-yardimi-yapacak-1059846171.html
Portekiz yoksul ailelere çocukları için para yardımı yapacak
Portekiz yoksul ailelere çocukları için para yardımı yapacak
Portekiz'de hükümet, yoksul ailelere, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yıllık asgari 600 euro'luk yardımda bulunma kararı aldı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T14:53+0300
2022-08-12T14:53+0300
2022-08-12T14:53+0300
ekonomi
portekiz
yardım
euro
çocuk
yoksul
ekonomi
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Portekiz Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Dayanışma Bakanı Ana Mendes Godinho, basına yaptığı açıklamada, aşırı yoksul ailelerde yaşa bakılmaksızın çocuk başına tahsis edilecek asgari 600 euro'luk yardımın, 'olağanüstü değil yapısal bir önlem olduğunu' söyledi. Godinho, yardımın eylülde kademeli olarak yürürlüğe gireceğini ve 2023'te tam işlevini sağlayacağını belirterek, '1. ve 2. seviyede' diye ayrılacak yardımların toplam 400 bin çocuğu kapsayacağını ifade etti. "İlk 0-3 yaş çocukların durumunu desteklemeye odaklandık. Şimdi büyük çocuklara yardım etme zamanı geldi" diyen Godinho, ayrıca toplamda 123 bin yoksul çocuğa 2023'ten itibaren aylık 70 ile 100 euro arasında değişen ek yardımlar yapılacağını duyurdu.
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portekiz, yardım, euro, çocuk, yoksul, ekonomi
Portekiz yoksul ailelere çocukları için para yardımı yapacak
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Portekiz'de hükümet, yoksul ailelere, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yıllık asgari 600 euro'luk yardımda bulunma kararı aldı.
Portekiz Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Dayanışma Bakanı Ana Mendes Godinho, basına yaptığı açıklamada, aşırı yoksul ailelerde yaşa bakılmaksızın çocuk başına tahsis edilecek asgari 600 euro'luk yardımın, 'olağanüstü değil yapısal bir önlem olduğunu' söyledi.
Godinho, yardımın eylülde kademeli olarak yürürlüğe gireceğini ve 2023'te tam işlevini sağlayacağını belirterek, '1. ve 2. seviyede' diye ayrılacak yardımların toplam 400 bin çocuğu kapsayacağını ifade etti.
"İlk 0-3 yaş çocukların durumunu desteklemeye odaklandık. Şimdi büyük çocuklara yardım etme zamanı geldi" diyen Godinho, ayrıca toplamda 123 bin yoksul çocuğa 2023'ten itibaren aylık 70 ile 100 euro arasında değişen ek yardımlar yapılacağını duyurdu.