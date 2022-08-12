https://tr.sputniknews.com/20220812/portekiz-yoksul-ailelere-cocuklari-icin-para-yardimi-yapacak-1059846171.html

Portekiz yoksul ailelere çocukları için para yardımı yapacak

Portekiz yoksul ailelere çocukları için para yardımı yapacak

Portekiz'de hükümet, yoksul ailelere, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yıllık asgari 600 euro'luk yardımda bulunma kararı aldı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T14:53+0300

2022-08-12T14:53+0300

2022-08-12T14:53+0300

ekonomi

portekiz

yardım

euro

çocuk

yoksul

ekonomi

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Portekiz Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Dayanışma Bakanı Ana Mendes Godinho, basına yaptığı açıklamada, aşırı yoksul ailelerde yaşa bakılmaksızın çocuk başına tahsis edilecek asgari 600 euro'luk yardımın, 'olağanüstü değil yapısal bir önlem olduğunu' söyledi. Godinho, yardımın eylülde kademeli olarak yürürlüğe gireceğini ve 2023'te tam işlevini sağlayacağını belirterek, '1. ve 2. seviyede' diye ayrılacak yardımların toplam 400 bin çocuğu kapsayacağını ifade etti. "İlk 0-3 yaş çocukların durumunu desteklemeye odaklandık. Şimdi büyük çocuklara yardım etme zamanı geldi" diyen Godinho, ayrıca toplamda 123 bin yoksul çocuğa 2023'ten itibaren aylık 70 ile 100 euro arasında değişen ek yardımlar yapılacağını duyurdu.

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portekiz, yardım, euro, çocuk, yoksul, ekonomi